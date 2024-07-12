«Курс на торможение»: Запрет Роскомнадзора на кэш Google давно мог замедлить YouTube

Источник, близкий к администрации президента, сообщил "Газете.Ru" в России планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре, на протяжении июля-августа будет некая деградация видеохостинга. Позднее в Кремле заявили, что власти РФ не планируют ограничивать доступ к YouTube. А Зыков заявил, что проблемы с загрузкой видео на платформу могли возникнуть и раньше.

«Роскомнадзор давно запретил ставить в России YouTube свои кэширующие сервера или CDN, которые нужны для более оперативной загрузки. После запрета Роскомнадзора уже могли начаться проблемы. Почему об этом предупредили только сейчас – не знаю. Возможно, только начали убирать кэширующие сервера, но в этом случае нарушено предписание Роскомнадзора. Пока рано утверждать, что россияне будут чаще использовать альтернативные платформы, а не YouTube, поскольку важно оценить, насколько критичным будет замедление. Если платформа начнет сильно тормозить – конечно, люди будут искать другие видеоплееры. Важно понимать, что все можно починить, если Google снова начнет ставить в России свои кэширующие сервера или подключит российские CDN-сервисы», - пояснил он.