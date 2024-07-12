«Курс на торможение»: Запрет Роскомнадзора на кэш Google давно мог замедлить YouTube
Отсутствие оборудования Google может замедлить работу всех российских операторов, заявил НСН Владимир Зыков.
Российские операторы заинтересованы в поиске альтернативных решений и отечественных CDN-сервисах, после того, как Роскомнадзор установил запрет на кэширующие сервера Google. Об этом в интервью НСН рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Источник, близкий к администрации президента, сообщил "Газете.Ru" в России планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре, на протяжении июля-августа будет некая деградация видеохостинга. Позднее в Кремле заявили, что власти РФ не планируют ограничивать доступ к YouTube. А Зыков заявил, что проблемы с загрузкой видео на платформу могли возникнуть и раньше.
«Роскомнадзор давно запретил ставить в России YouTube свои кэширующие сервера или CDN, которые нужны для более оперативной загрузки. После запрета Роскомнадзора уже могли начаться проблемы. Почему об этом предупредили только сейчас – не знаю. Возможно, только начали убирать кэширующие сервера, но в этом случае нарушено предписание Роскомнадзора. Пока рано утверждать, что россияне будут чаще использовать альтернативные платформы, а не YouTube, поскольку важно оценить, насколько критичным будет замедление. Если платформа начнет сильно тормозить – конечно, люди будут искать другие видеоплееры. Важно понимать, что все можно починить, если Google снова начнет ставить в России свои кэширующие сервера или подключит российские CDN-сервисы», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, отсутствие кэширующих серверов может в перспективе осложнить работу ряду российских операторов.
«На данный момент Google Global Cache является важной частью видеохостинга, все операторы связи пользуются этими серверами. Если Google в России не будет ставить свои кэширующие сервера, то конечно, общая скорость замедлится. Пойдет ли на это Роскомнадзор – мы никогда не узнаем, у них стоит ТСПУ на оборудовании операторов связи, с которое позволят делать, что угодно – от замедления до блокировки. Поэтому операторы связи не будут знать причину, по которой тот или иной ресурс недоступен или работает медленно», - подытожил он.
Ранее председатель Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко рассказал «Радиоточке НСН», что попытки создать полные аналоги YouTube не будут успешны, пока сама западная платформа работает в России. Он также отметил, что важно пытаться создать что-то новое и удивить пользователей, а не создавать копии.
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