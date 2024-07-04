В России запустили аналог YouTube под названием «Платформа»
В России был представлен новый сервис под названием «Платформа», который станет российским аналогом американского видеохостинга YouTube, сообщает газета «Известия».
На «Платформе» пользователи смогут пользоваться системой рекомендаций, инструментами для продвижения и аналитики, а также субтитрами к видеороликам. Модераторы «Платформы» будут контролировать контент, который нарушает российские законы.
Разработкой «Платформы» занимается российская IT-компания Rteam. Она представила интерфейс и функционал, схожие с YouTube, включая систему рекомендаций, инструменты продвижения и аналитики для блогеров.
Пользователи могут смотреть видео в разрешении до 4К с субтитрами, распознающими как русский, так и английский языки. Сервис также поддерживает формат коротких роликов, аналогичный Shorts на YouTube, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru