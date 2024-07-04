YouTube заблокировал аккаунты Гагариной, Газманова и Лепса
Видеохостинг YouTube заблокировал каналы нескольких популярных российских артистов. Помимо певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), под блокировку попали исполнители Григорий Лепс, Полина Гагарина, Юлия Чичерина, Олег Газманов и актер Вячеслав Манучаров.
По сообщению издания Sputnik, причиной блокировки стало обращение комиссии по радио и телевещанию Литвы к YouTube и Google. Комиссия потребовала удалить аккаунты отечественных знаменитостей, включенных в санкционный список ЕС.
Вместе с тем по-прежнему не заблокирован канал группы «Любэ», также попавшей под санкции Евросоюза.
Ранее SHAMAN в своем Telegram-канале объяснил блокировку своего аккаунта тем, что «он русский».
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