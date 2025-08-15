Обругавшего мальчика за шапку с буквой Z россиянина признали террористом
Осужденный за нападение на ребенка в шапке с буквой Z в 2023 году житель Урала внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росфинмониторинг.
Речь идет об Александре Неустроеве (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Он проживает в городе Талица Свердловской области.
В апреле 2023 года мужчина схватил за руку, угрожал и нецензурно обругал 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции — Z. На него завели уголовное дело о хулиганстве. В июне Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели.
В июне 2024 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.
В июле 2025 года стало известно, что FIG запретила георгиевскую ленту и символы Z и V для нейтральных спортсменов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Обругавшего мальчика за шапку с буквой Z россиянина признали террористом
- В Курске при атаке беспилотника на жилой дом погибла женщина
- Алиев: Крушение самолета AZAL не рассматривается как умышленная атака
- СМИ: Выбор Аляски для саммита — вызов для секретной службы США
- Полиция Анкориджа усилила меры безопасности в ожидании демонстраций
- СМИ: На британской базе подводных лодок произошел «серьезный ядерный инцидент»
- Черные следы на ногах: Тайские курорты залиты мазутом
- Мошенники использовали мессенджер Max для обмана курянки на 444 тысяч рублей
- В Волгограде потушили пожар на НПЗ после атаки дрона
- Коц: Зеленский не станет выполнять условия России по прекращению огня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru