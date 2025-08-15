Обругавшего мальчика за шапку с буквой Z россиянина признали террористом

Речь идет об Александре Неустроеве (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Он проживает в городе Талица Свердловской области.

В апреле 2023 года мужчина схватил за руку, угрожал и нецензурно обругал 11-летнего мальчика, который надел шапку с символом специальной военной операции — Z. На него завели уголовное дело о хулиганстве. В июне Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась, чтобы дело пересмотрели.

В июне 2024 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.

В июле 2025 года стало известно, что FIG запретила георгиевскую ленту и символы Z и V для нейтральных спортсменов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

