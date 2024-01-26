«Обращение, а не донос!»: Бородин ответил на обвинения партии «Новые люди»
Любой гражданин России, если видит нарушение закона, имеет право попросить органы о проверке человека или организации, отметил в эфире НСН Виталий Бородин.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью НСН заявил, что пишет обращения к органам власти с просьбой проверить предателей Родины и не считает их доносом. Он выразил уверенность, что инициативу об уголовной ответственности для «серийных доносчиков» не примут.
Ранее правозищитник, член партии «Новые Люди» Александр Хуруджи в пресс-центре НСН призвал принять в РФ закон об уголовной ответственности для «серийных доносчиков». По его словам, доносчики должны нести ответственность, если информация, которую они предоставили, не подтверждается. В числе «серийных доносчиков» Хуруджи назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и Виталия Бородина. По мнению правозащитника, они пользуются любой ситуацией, особенно когда дело касается деятелей культуры.
При этом еще в осенью 2023 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что депутаты планируют ускорить разработку законопроекта о «серийных доносчиках». Он также предложил назвать инициативу в честь Мизулиной. Хуруджи считает разработку законопроекта пустой тратой времени.
«Как можно слушать этого мошенника (Хуруджи – ред. НСН), ранее судимого? Партия «Новые люди» начала набирать каких-то уголовников, которые пытаются за наш счет выехать. Я общался с разными депутатами Госдумы, которые сказали, что никто этот законопроект поддерживать не будет. Пусть Даванков этот законопроект оставит себе. Гражданское общество должно взаимодействовать с органами власти… Это делается только таким способом: подавать сигналы, какие-то темы выводить на общественный резонанс, чтобы люди могли видеть и слышать. Мы пишем только на предателей России, которые работают на западную разведку, спецслужбы. Я же не пишу на соседа заявление. Любой гражданин, если видит нарушение закона, всегда может попросить органы проверить, он имеет на это право», - сказал Бородин.
Он напомнил об обращении к властям по поводу «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Бородина, Ивлеева открыто пропагандирует западную культуру и ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). При этом он подчеркнул, что пишет обращения, а не доносы.
«Произошла «голая» вечеринка, мы эту тему подняли, вывели тему на такой общественный резонанс, что услышал даже президент РФ. Мы собрали петицию почти в 100 тысяч голосов против Филиппа Киркорова, это о чем-то говорит? Говорит! Они пропагандируют западную культуру. Ивлеева открыто говорит, что ей нравится западная культура, а ЛГБТ у нас признана экстремистской организацией. Что они несут нашим детям? У меня почти 250 тысяч подписчиков, люди пишут, что им все это надоело, все эти предатели. Пятая колонна везде, куда не сунься. Мы пишем обращение, а не донос. Я там ставлю свою подпись, бумага выходит в СМИ. Не нужно путать эти вещи», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить Ивлееву на достоверность полученных доходов. По данным издания, причиной обращения стали трусы с бриллиантами стоимостью 23 миллиона рублей. Блогер продемонстрировала стринги на своей «голой» вечеринке, которая прошла 20 декабря.
Кроме того, Бородин опубликовал общественную петицию, которая призывает лишить Киркорова звания народного артиста РФ за «недостойное поведение» на вечеринке Ивлеевой, передает «Радиоточка НСН».
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