«Обращение, а не донос!»: Бородин ответил на обвинения партии «Новые люди»

При этом еще в осенью 2023 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заявил, что депутаты планируют ускорить разработку законопроекта о «серийных доносчиках». Он также предложил назвать инициативу в честь Мизулиной. Хуруджи считает разработку законопроекта пустой тратой времени.

«Как можно слушать этого мошенника (Хуруджи – ред. НСН), ранее судимого? Партия «Новые люди» начала набирать каких-то уголовников, которые пытаются за наш счет выехать. Я общался с разными депутатами Госдумы, которые сказали, что никто этот законопроект поддерживать не будет. Пусть Даванков этот законопроект оставит себе. Гражданское общество должно взаимодействовать с органами власти… Это делается только таким способом: подавать сигналы, какие-то темы выводить на общественный резонанс, чтобы люди могли видеть и слышать. Мы пишем только на предателей России, которые работают на западную разведку, спецслужбы. Я же не пишу на соседа заявление. Любой гражданин, если видит нарушение закона, всегда может попросить органы проверить, он имеет на это право», - сказал Бородин.

Он напомнил об обращении к властям по поводу «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Бородина, Ивлеева открыто пропагандирует западную культуру и ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). При этом он подчеркнул, что пишет обращения, а не доносы.

«Произошла «голая» вечеринка, мы эту тему подняли, вывели тему на такой общественный резонанс, что услышал даже президент РФ. Мы собрали петицию почти в 100 тысяч голосов против Филиппа Киркорова, это о чем-то говорит? Говорит! Они пропагандируют западную культуру. Ивлеева открыто говорит, что ей нравится западная культура, а ЛГБТ у нас признана экстремистской организацией. Что они несут нашим детям? У меня почти 250 тысяч подписчиков, люди пишут, что им все это надоело, все эти предатели. Пятая колонна везде, куда не сунься. Мы пишем обращение, а не донос. Я там ставлю свою подпись, бумага выходит в СМИ. Не нужно путать эти вещи», - резюмировал собеседник НСН.