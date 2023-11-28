Бородин призвал не раздражать людей возвращением Орбакайте

Ранее Орбакайте сообщила, что на Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность», где она сыграла роль главврача клиники. Дочь певицы Аллы Пугачевой из-за своей «шаткой позиции» касательно спецоперации России на Украине находится под пристальным вниманием, различные ассоциации требуют проверить ее на предмет финансирования ВСУ. По данным общественников, сейчас Орбакайте проживает в США.

Певица и актриса Кристина Орбакайте не отвечает за свою маму певицу Аллу Пугачеву, а если кому-то будет неприятно видеть Орбакайте в сериале на Первом канале, то всегда можно переключить. Об этом «Радиоточке НСН» заявил член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик.



