Бородин призвал не раздражать людей возвращением Орбакайте

Приезд заслуженной артистки России Кристины Орбакайте в Россию может раздражать градан, считает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, формально ни к Орбакайте, ни к Пугачевой никаких санкций не применялось, но эта семья «показала, кого поддерживает», передает NEWS.ru.

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Ранее Орбакайте сообщила, что на Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность», где она сыграла роль главврача клиники. Дочь певицы Аллы Пугачевой из-за своей «шаткой позиции» касательно спецоперации России на Украине находится под пристальным вниманием, различные ассоциации требуют проверить ее на предмет финансирования ВСУ. По данным общественников, сейчас Орбакайте проживает в США.

Певица и актриса Кристина Орбакайте не отвечает за свою маму певицу Аллу Пугачеву, а если кому-то будет неприятно видеть Орбакайте в сериале на Первом канале, то всегда можно переключить. Об этом «Радиоточке НСН» заявил член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Леонид Павлючик.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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