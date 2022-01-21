«Обожаю бульвары»: Гарик Сукачев признался, что не готов променять Москву на Питер

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев признался, что нет такого города, на который он бы согласился променять российскую столицу. Об этом он рассказал в интервью Николаю Солодникову на YouTube-канале «ещёнепознер».

«Есть места, где я люблю бывать, места, которые я хорошо знаю и очень люблю, мне там хорошо. Я прилетаю как будто домой приехал, такие места есть – на севере Голландии есть небольшой город, который называется Медемблик, город моряков», - рассказал музыкант.

При этом он отметил, что не готов переехать и в Санкт-Петербург, но объяснить свою любовь к Москве смог лишь «бульварами».