«Обожаю бульвары»: Гарик Сукачев признался, что не готов променять Москву на Питер

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев признался, что нет такого города, на который он бы согласился променять российскую столицу. Об этом он рассказал в интервью Николаю Солодникову на YouTube-канале «ещёнепознер».

«Есть места, где я люблю бывать, места, которые я хорошо знаю и очень люблю, мне там хорошо. Я прилетаю как будто домой приехал, такие места есть – на севере Голландии есть небольшой город, который называется Медемблик, город моряков», - рассказал музыкант.

При этом он отметил, что не готов переехать и в Санкт-Петербург, но объяснить свою любовь к Москве смог лишь «бульварами».

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«Я московский просто, это невозможно объяснить, я люблю Питер, но я московский, мне трудно это объяснить. Я очень люблю бульвары, я обожаю бульвары, вот и все», - добавил Сукачев.

Ранее Сукачев выпустил новый лирический мини-альбом «Помнишь». Об этом артист написал в своем аккаунте в Instagram.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМоскваГарик Сукачев
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