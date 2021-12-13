Гарик Сукачев выпустил новый мини-альбом

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустил новый лирический мини-альбом «Помнишь». Об этом артист написал в своем аккаунте в Instagram.

Для скачивания и прослушивания альбом доступен на многих цифровых площадках. Он состоит из пяти песен. По словам самого музыканта, главная композиция «Помнишь» представляет из себя «классический блюз» с гитарными партиями Дмитрия Варшавчика.

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В сборник вошло еще четыре песни: «Пой ветер», «Тишина», «Разговор на остановке трамвая» и «Ай, былбылым».

В новом альбоме певец думает о прошлом и философствует.

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ФОТО: Фото – Георгий Кардава
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