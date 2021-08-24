Онищенко перечислил антиковидные меры в школах с 1 сентября

Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН отметил, что важно создавать благоприятную среду для профилактики заболевания.

«Этим озабочено правительство, оно сегодня проводит целый ряд мероприятий по подготовке школ к учебному году – это и ремонты, и обеспечение тепла, качественная вода, комфортные гигиенические условия, максимальная разобщенность. Немаловажный фактор – вопросы, связанные организацией питания в школах, это не новая тема, по инициативе президента мы начали выделять деньги из федерального бюджета на организацию питания детей в школах. Это хороший вклад в здоровье подрастающего поколения. Хорошее питание школьника – это нормальный иммунный ответ в случае заражения коронавирусной инфекцией, мощный фактор профилактики. И, конечно, вакцинация», - рассказал он.

По его словам, с первого учебного дня необходимо уделять внимание и дополнительным мерам предосторожности.

«Проведение дезинфекционных мероприятий, работа стационарных и переносных обеззараживателей воздуха, питание, разобщение детей по разным корпусам, температурный режим, отстранение болеющих, перевод классов на дистанционное обучение в случае выявления заболевших», - отметил он.

Начало учебного года неизбежно повлияет на рост заболеваемости коронавирусом, заявил ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

