В России вступили в силу штрафы за высадку из транспорта детей без билета
Вступили в силу штрафы для российских кондукторов, контролеров и водителей за высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, не оплативших проезд и следующих без сопровождения взрослых. Об этом пишет «Парламентская газета».
Президент РФ Владимир Путин 20 апреля подписал соответствующий закон. Согласно документу, запрещается принудительно высаживать из транспортного средства детей, не показавших билет или не подтвердивших право на льготный или бесплатный проезд.
Нарушившим новую норму водителям общественного транспорта придется заплатить штраф в пять тысяч рублей. Кондукторам или контролерам грозит денежное взыскание в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
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