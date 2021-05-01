В России вступили в силу штрафы за высадку из транспорта детей без билета

Президент РФ Владимир Путин 20 апреля подписал соответствующий закон. Согласно документу, запрещается принудительно высаживать из транспортного средства детей, не показавших билет или не подтвердивших право на льготный или бесплатный проезд.

Нарушившим новую норму водителям общественного транспорта придется заплатить штраф в пять тысяч рублей. Кондукторам или контролерам грозит денежное взыскание в размере от 20 до 30 тысяч рублей.

