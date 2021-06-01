«Ничтожно мало». 777 миллиардов рублей на электротранспорт не хватит даже Москве

По его словам, через 10-20 лет у россиян не останется иного варианта, как пересаживаться на электромобили с бензиновых, потому что их дни сочтены.

«Россияне, конечно же, будут пользоваться электромобилями. Если посмотреть на общемировой тренд, с каждым годом ездить на обычных автомобилях будет все менее выгодно, потому что в их стоимость станут закладывать экологический сбор. Плюс в Европе через несколько лет будет принят экологический стандарт Евро-7, который почти все автопроизводители назвали фактическим запретом двигателей внутреннего сгорания. А если ведущие производители будут вынуждены перейти на электромобили, то мы сможем покупать только такие машины, деваться будет некуда. Окончание эпохи ДВС во многих нормативных документах уже очерчено 2035 годом. Поэтому надо понимать, что, если к этому времени в России не будет соответствующей зарядной инфраструктуры, мы очень сильно рискуем. И надо уже заниматься этими проектами хотя бы в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург. 10, 20 или 30 лет мы еще поездим на классических машинах, а потом у нас не будет вообще никакого варианта, кроме как форсировать переход на электричество», - предупредил Шкуматов.

При этом он объяснил, почему Россия пока не вкладывает серьезные деньги в инфраструктуру для электромобилей.