«Ничтожно мало». 777 миллиардов рублей на электротранспорт не хватит даже Москве
Россия пока не тратит деньги на переход на электротраснпорт, так как выжидает, кто победит в битве технологий, сказал НСН Петр Шкуматов.
Сумма в 777 миллиардов рублей, которые Минэкономразвития планирует выделить на развитие электротранспорта в России до 2030 года - это ничтожно малая цифра, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
«Это звучит громко, а в действительности это очень небольшая сумма. Я видел оценки, что для обеспечения минимальной зарядной инфраструктуры только лишь в Москве нужны капитальные затраты в размере более 1,5 триллионов рублей. А некоторые специалисты считают, что для 100-процентного замещения в Москве бензиновых автомобилей электромобилями вложения в инфраструктуру могут достичь 5 триллионов рублей. Поэтому я думаю, что 777 миллиардов рублей не хватит даже для Москвы. Возможно, надо будет добавлять определенное количество генерирующих мощностей. Это грандиозные затраты и грандиозный проект. Если задаться целью трансформации транспортной отрасли в электрическую сторону, это очень большие деньги», - отметил он.
По его словам, через 10-20 лет у россиян не останется иного варианта, как пересаживаться на электромобили с бензиновых, потому что их дни сочтены.
«Россияне, конечно же, будут пользоваться электромобилями. Если посмотреть на общемировой тренд, с каждым годом ездить на обычных автомобилях будет все менее выгодно, потому что в их стоимость станут закладывать экологический сбор. Плюс в Европе через несколько лет будет принят экологический стандарт Евро-7, который почти все автопроизводители назвали фактическим запретом двигателей внутреннего сгорания. А если ведущие производители будут вынуждены перейти на электромобили, то мы сможем покупать только такие машины, деваться будет некуда. Окончание эпохи ДВС во многих нормативных документах уже очерчено 2035 годом. Поэтому надо понимать, что, если к этому времени в России не будет соответствующей зарядной инфраструктуры, мы очень сильно рискуем. И надо уже заниматься этими проектами хотя бы в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург. 10, 20 или 30 лет мы еще поездим на классических машинах, а потом у нас не будет вообще никакого варианта, кроме как форсировать переход на электричество», - предупредил Шкуматов.
При этом он объяснил, почему Россия пока не вкладывает серьезные деньги в инфраструктуру для электромобилей.
«Есть две альтернативные технологии – электромобили на аккумуляторах и водород. И пока еще нет 100-процентного понимания, какая из них будет использоваться. Поэтому государство очень осторожно подходит к развитию инфраструктуры. Потому что, если через 10 лет окажется, что основным трендом будут не электромобили, а водородомобили, вложения в инфраструктуру окажутся закопанными в землю. Поэтому Россия ведет консервативную политику в этом направлении и только после того, как станет ясно, какая технология станет превалирующей, будет осуществлять большие капиталовложения в инфраструктуру. А озвученная сейчас сумма ничтожно мала для такого грандиозного технологического перехода», - заключил собеседник НСН.
Ранее Минэкономразвития предложило направить на развитие электротранспорта до 2030 года 777 миллиардов рублей вместо изначальных 418 миллиардов. В концепцию развития электрокаров могут включить производство машин на водороде и создание инфраструктуры к ним.
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