«Часть продавцов традиционно выкручивает ценник, а затем дает на него здоровенную скидку, чтобы чисто психологически их предложение казалось выгодным. На маркетплейсах - это норма жизни. У таких продавцов 7 черных пятниц на неделе. На сезонной же распродаже можно наткнуться как на фиктивные скидки, так и на вполне выгодные предложения. При каждом случае надо смотреть отдельно. Как говорится, походить по рынку, посмотреть, где дешевле. Сейчас, например, есть шанс удачно сэкономить на апгрейде компьютера. Почти на все комплектующие можно найти выгодные предложения. Исключение составляют оперативная память и SSD. Цены на них не падают, а наоборот растут из-за дефицита, который возник в силу стремительного развития нейросетей», - рассказал эксперт.

По его словам, чтобы не попасться на обман нужно проследить, как изменялась цена на тот или иной товар за последнее время.