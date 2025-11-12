Как не нарваться на фиктивные скидки перед Новым годом
Часть продавцов традиционно выкручивает ценник, а затем дает здоровенную скидку, чтобы чисто психологически их предложение казалось выгодным, заявил в беседе с НСН Константин Подстрешный.
На сезонной распродаже можно наткнуться как на фиктивные скидки, так и на вполне выгодные предложения, заявил НСН директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный.
В России с 11 ноября начались предновогодние массовые распродажи. Скидки по ряду категорий товаров могут оказаться в 2–2,5 раза выше прошлогодних и достигать 50%. Особенно заметное снижение цен ожидается в сегменте электроники: подешевеет мелкая бытовая техника известных брендов, дорогие смарт-часы, смартфоны и др. Основной причиной эксперты называют переполненные склады. Подстрешный предупредил, что во время распродаж высока вероятность наткнуться на фиктивные скидки.
«Часть продавцов традиционно выкручивает ценник, а затем дает на него здоровенную скидку, чтобы чисто психологически их предложение казалось выгодным. На маркетплейсах - это норма жизни. У таких продавцов 7 черных пятниц на неделе. На сезонной же распродаже можно наткнуться как на фиктивные скидки, так и на вполне выгодные предложения. При каждом случае надо смотреть отдельно. Как говорится, походить по рынку, посмотреть, где дешевле. Сейчас, например, есть шанс удачно сэкономить на апгрейде компьютера. Почти на все комплектующие можно найти выгодные предложения. Исключение составляют оперативная память и SSD. Цены на них не падают, а наоборот растут из-за дефицита, который возник в силу стремительного развития нейросетей», - рассказал эксперт.
По его словам, чтобы не попасться на обман нужно проследить, как изменялась цена на тот или иной товар за последнее время.
«В каждом конкретном случае надо смотреть отдельно. Самое удобное, если в онлайн-магазине есть график с динамикой цен на товар. В этом случае будет легко посмотреть и принять решение. В ходе распродаж есть смысл не торопиться, а, например, подождать, проследить за динамикой. Есть шансы найти хорошую цену. В частности, материнскую плату сейчас можно тысяч на десять взять дешевле, чем она стоила неделю назад. Всегда надо смотреть, что за продавец и какова динамика. Если, например, продавец предлагает скидку в размере 50% - это уже перебор. В этом случае либо обман, либо сбывают что-то, что залежало на складе, а вот скидка в размере 20-25% вполне реальна», - пояснил Подстрешный.
Ранее россиян призвали не покупать в «черную пятницу» ненужных товаров, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
