«Обломов и рандом»: Депутат Нилов пообещал новые альтернативы ЕГЭ
Случайный подбор учеников и преподавателей позволит убрать коррупцию, при этом студентам-физикам не обязательно глубоко понимать героя романа Гончарова, сказал в эфире НСН Ярослав Нилов.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью НСН заявил, что предложит Рособрнадзору новую концепцию альтернативы Единому госэкзамену (ЕГЭ).
Ранее стало известно, что правительство РФ не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных госэкзаменов, соавтором которого является Нилов. При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что не получил ни одного предложения с достойной альтернативой ЕГЭ.
«Законопроект не был поддержан правительством, но это нормально. Правительство отстаивает свою позицию, но она корректируется. Если сравнить, что было с ЕГЭ в этом году, в прошлом году и будет на следующий год, то уже мы видим положительные изменения, поэтому мы и дальше будем предлагать корректировки. У меня на следующей неделе состоится встреча с руководством Рособорнадзора, в рамках которой я предложу концепцию, которую мне недавно предложили эксперты. Она, в частности, предполагает подбор учеников и преподавателей рандомным способом, чтобы убрать ту самую коррупцию и злоупотребления, про которые говорили, когда вводили ЕГЭ», - сказал Нилов.
По его мнению, подход к каждому будущему студенту должен быть индивидуальным.
«Я учился в физмат-классе, к литературе у нас было свое отношение, а есть гуманитарный класс, там литературу очень глубоко изучают. К каждому будущему студенту должен быть свой подход с точки зрения анализа. Студенту Московского энергетического института не обязательно знать и глубоко понимать, о чем думал лирический герой в романе Гончарова "Обломов"», - считает депутат.
При этом Нилов указал на плюсы и минусы сегодняшнего ЕГЭ.
«Я ориентируюсь, прежде всего, на позицию студентов. Для многих из них ЕГЭ - это возможность приехать из глубинки и учиться. Это хорошая составляющая, но есть и негативные последствия, когда возникает завышенное ожидание: при получении диплома молодые специалисты себя переоценивают на рынке труда. У нас сегодня что происходит? Есть ЕГЭ, есть дополнительные собеседования в отдельных вузах, еще есть Олимпиады, большое количество льготников. И мы видим, во что превратился ЕГЭ в этом году: скандалы, разочарования, тревожность среди родительского сообщества, перегруженные учителя, измученные дети. Надо взять все самое лучшее из классической советской системы, а также плюсы, которые дает ЕГЭ, а все негативное убрать», – заключил собеседник НСН.
Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий ранее сообщил, что средний результат ЕГЭ для поступления на бюджет в этот вуз достиг 86,1 балла, при том, что в 2023 году этот показатель составлял 84,9, а в 2022 — 86,3 балла, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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