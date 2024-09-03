Не усложнят, а упростят: Эксперты рассказали, какие изменения ждут ОГЭ и ЕГЭ
Изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ не усложнят экзамены и не повлияют на подготовку к ним, однако задания станут более практикоориентированными, рассказали эксперты. Их слова приводят «Известия».
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты документов, которые определяют структуру и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ президентской академии Борис Илюхин отметил, что задания практически по всем предметам станут более практикоориентированными.
Самые спорные изменения коснутся экзамена по русскому языку – при выполнении запретят ссылаться на комиксы, аниме, манга, фанфики, графический роман и компьютерные игры в ОГЭ и ЕГЭ. При этом ряд экспертов считает, что можно запретить ссылаться лишь на отдельные произведения, тогда как запрет ссылаться на жанр – ошибка.
Также увеличился минимальное число слов в сочинении на ЕГЭ – с 69 до 99. Это связано с тем, что сочинений меньшее 100 слов практически не встречается.
Также изменения могут коснуться соблюдения этических норм в работах школьников, а также экзамена по обществознанию – многие эксперты и сами учителя отмечают его высокую сложность и отсутствие равноценных материалов для подготовки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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