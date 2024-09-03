Не усложнят, а упростят: Эксперты рассказали, какие изменения ждут ОГЭ и ЕГЭ

Изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ не усложнят экзамены и не повлияют на подготовку к ним, однако задания станут более практикоориентированными, рассказали эксперты. Их слова приводят «Известия».

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте проекты документов, которые определяют структуру и содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году.

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Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ президентской академии Борис Илюхин отметил, что задания практически по всем предметам станут более практикоориентированными.

Самые спорные изменения коснутся экзамена по русскому языку – при выполнении запретят ссылаться на комиксы, аниме, манга, фанфики, графический роман и компьютерные игры в ОГЭ и ЕГЭ. При этом ряд экспертов считает, что можно запретить ссылаться лишь на отдельные произведения, тогда как запрет ссылаться на жанр – ошибка.

Также увеличился минимальное число слов в сочинении на ЕГЭ – с 69 до 99. Это связано с тем, что сочинений меньшее 100 слов практически не встречается.

Также изменения могут коснуться соблюдения этических норм в работах школьников, а также экзамена по обществознанию – многие эксперты и сами учителя отмечают его высокую сложность и отсутствие равноценных материалов для подготовки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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