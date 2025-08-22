Трамп пообещал «масштабные санкции» в случае срыва переговоров
22 августа 202521:13
Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели готов принять «очень важное решение», если урегулировать российско-украинский конфликт не удастся.
По словам американского лидера, возможные меры включают введение масштабных санкций, повышение пошлин, комбинацию этих шагов или отказ от любых действий.
Трамп подчеркнул, что будет оценивать, по чьей вине переговоры окажутся безрезультатными, и примет решение исходя из этого.
Он добавил, что через две недели у него будет окончательное понимание дальнейших шагов США, передает «Радиоточка НСН».
