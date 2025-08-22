Трамп пообещал «масштабные санкции» в случае срыва переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели готов принять «очень важное решение», если урегулировать российско-украинский конфликт не удастся.

По словам американского лидера, возможные меры включают введение масштабных санкций, повышение пошлин, комбинацию этих шагов или отказ от любых действий.

Трамп: Судьба переговоров по Украине станет ясна в ближайшие две недели

Трамп подчеркнул, что будет оценивать, по чьей вине переговоры окажутся безрезультатными, и примет решение исходя из этого.

Он добавил, что через две недели у него будет окончательное понимание дальнейших шагов США, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСанкцииРоссияДональд Трамп

