Трамп пообещал «масштабные санкции» в случае срыва переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели готов принять «очень важное решение», если урегулировать российско-украинский конфликт не удастся.

По словам американского лидера, возможные меры включают введение масштабных санкций, повышение пошлин, комбинацию этих шагов или отказ от любых действий.