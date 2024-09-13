В Госдуме заявили, что правительство не поддержало отмену ЕГЭ
Кабмин России не поддержал проект закона об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.
По его словам, ряд решений были приняты под воздействием жесткой критики, и могут быть приняты дополнительные к следующему контрольному циклу. Парламентарий указал, что встретился с экспертами, давшими свои наработки на тему реформирования ЕГЭ, и готовит официальное обращение в профильные ведомства. Наработки передадут Рособрнадзору.
Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что депутаты давно предлагают сделать ЕГЭ добровольным, чтобы дать право выбора выпускникам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru