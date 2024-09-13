В Госдуме заявили, что правительство не поддержало отмену ЕГЭ

Кабмин России не поддержал проект закона об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова.

Музаев: Перед отменой ЕГЭ нужно предложить альтернативное решение

По его словам, ряд решений были приняты под воздействием жесткой критики, и могут быть приняты дополнительные к следующему контрольному циклу. Парламентарий указал, что встретился с экспертами, давшими свои наработки на тему реформирования ЕГЭ, и готовит официальное обращение в профильные ведомства. Наработки передадут Рособрнадзору.

Ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил НСН, что депутаты давно предлагают сделать ЕГЭ добровольным, чтобы дать право выбора выпускникам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ОбразованиеГосдумаПравительство РоссииЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры