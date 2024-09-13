В Госдуме заявили, что правительство не поддержало отмену ЕГЭ

Times: Байден не разрешит удары ATACMS по РФ, но не будет против применения Storm Shadow и Scalp

Генсек ООН потребовал расследовать удар по лагерю в Газе, где погибли сотрудники БОПОР

ВМС Британии сопроводили корабли РФ в Ла-Манше

Подозреваемый в убийстве мужчины и ранившего его жены задержан в Подмосковье

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