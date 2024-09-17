От Ефремова до Блиновских: Пашаева задержали за мошенничество и взятку

Бывшего адвоката подозревают в получении взятки от Блиновского, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения бывшему адвокату.

СОВМЕСТНАЯ СЛУЖБА И СЛУХИ

До этого еще одной «скандальной» темой, объединившей Пашаева и Блиновского, стала служба в зоне СВО, а именно подозрения в том, что ни того, ни другого в рядах бойцов, защищавших честь Родины, не было.

При этом 30 апреля сообщалось о ранении Пашаева в зоне СВО. Супруга адвоката рассказывала РИА Новости, что у него «ранение в ногу и контузия», но жизненно важные органы не задеты. По данным редакции «Пашаев ТВ», он был ранен под Угледаром дроном «Камикадзе». СМИ писали о тяжелом состоянии бывшего адвоката.

Сообщалось, что Пашаев служит в одном подразделении с мужем Елены Блиновской Алексеем. Но 29 мая появились слухи о пропаже из части Алексея Блиновского. Telegram-канал Shot сообщал тогда, что Блиновский покинул расположение воинской части в Донецке и больше там не служит. Вскоре последовало уточнение, что муж автора «Марафона желаний» якобы стал пулемётчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР, а сейчас он находится в статусе «переоформления», в связи с чем мог выехать за пределы региона.

Пашаев заступился за своего товарища, назвав подобные слухи «бредом».

«Такой бред пишут, что не знаю, что сказать. Как может военнослужащий, тем более он сейчас на передовой, покинуть военную часть без последствий», - сказал он РИА Новости, заверив, что Блиновский сейчас находится на передовой.