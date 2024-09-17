От Ефремова до Блиновских: Пашаева задержали за мошенничество и взятку
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве за взятку от Блиновского, ему грозит десять лет тюрьмы. СМИ припомнили скандальному юристу и другие обещания, особенно в деле Ефремова.
В Москве задержали юриста Эльмана Пашаева, он обещал мужу Елены Блиновской за «крупное вознаграждение» снять с блогеров ответственность по уголовному делу, сообщил Следственный Комитет. Пашаеву грозит срок до десяти лет лишения свободы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Следствием установлено, что Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить Блиновского и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности.
Савеловский суд Москвы в августе продлил арест блогера Елены Блиновской. На этот раз содержание под стражей продлено на шесть месяцев, до 2 февраля 2025 года. Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, приобретенных преступным путем, неправомерном обороте средств платежей. Свою вину блогер признала частично.
Бывшего адвоката подозревают в получении взятки от Блиновского, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения бывшему адвокату.
СОВМЕСТНАЯ СЛУЖБА И СЛУХИ
До этого еще одной «скандальной» темой, объединившей Пашаева и Блиновского, стала служба в зоне СВО, а именно подозрения в том, что ни того, ни другого в рядах бойцов, защищавших честь Родины, не было.
При этом 30 апреля сообщалось о ранении Пашаева в зоне СВО. Супруга адвоката рассказывала РИА Новости, что у него «ранение в ногу и контузия», но жизненно важные органы не задеты. По данным редакции «Пашаев ТВ», он был ранен под Угледаром дроном «Камикадзе». СМИ писали о тяжелом состоянии бывшего адвоката.
Сообщалось, что Пашаев служит в одном подразделении с мужем Елены Блиновской Алексеем. Но 29 мая появились слухи о пропаже из части Алексея Блиновского. Telegram-канал Shot сообщал тогда, что Блиновский покинул расположение воинской части в Донецке и больше там не служит. Вскоре последовало уточнение, что муж автора «Марафона желаний» якобы стал пулемётчиком, его переводят в другое подразделение в ДНР, а сейчас он находится в статусе «переоформления», в связи с чем мог выехать за пределы региона.
Пашаев заступился за своего товарища, назвав подобные слухи «бредом».
«Такой бред пишут, что не знаю, что сказать. Как может военнослужащий, тем более он сейчас на передовой, покинуть военную часть без последствий», - сказал он РИА Новости, заверив, что Блиновский сейчас находится на передовой.
Со своей стороны, «осведомленный источник» сообщил РИА Новости, что Блиновский находится в своем подразделении в зоне СВО, но не выполняет никаких задач, что вызвало еще большие вопросы у журналистов.
Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте, однако это не помогло изменить меру пресечения находящейся в СИЗО блогерше Елене Блиновской.
А 12 сентября СМИ сообщили, что Алексея Блиновского задержали в воинской части на южнодонецком направлении в зоне СВО и доставили на допрос. Предприниматель находится в федеральном розыске из-за неявки к следователю по делу о неуплате налогов и отмывании денег.
«Командование до последнего отстаивало право бизнесмена на воинскую службу — не помогло. На СВО Алексей успел сменить адвоката после того, как его объявили в федеральный розыск из-за неуплаты налогов и отмывания денег», — пишет Mash.
Пашаев опроверг и это «задержание» предпринимателя. Но такая поддержка не уберегла находчивого юриста от пристального внимания СК. СМИ сразу припомнили Пашаеву Михаила Ефремова и утверждают, что карта «пообещать и не сделать» уже была разыграна адвокатом ранее.
ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ РАБОТОЙ
Судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым, который 8 июня 2020 года выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Lada, стал судьбоносным и для Пашаева, который вел это дело.
Михаил Ефремов записал видео-признание после ДТП, но изменил показания по совету Пашаева. Пашаев делал странные и спорные заявления со стороны защиты, сначала утверждая, что в момент аварии за рулем находился якобы другой человек. Затем он утверждал, что во время автокатастрофы у актера случился приступ эпилепсии. В последний момент он сетовал на то, что следствие не учло версию о перехвате автомобиля Ефремова хакерами.
Подобные высказывания привели к тому, что адвоката лишили лицензии. Его также обвинили в нарушении профессиональной этики в процессе активного общения со СМИ в рамках дела о ДТП.
Спустя время Ефремов решил отказаться от помощи адвоката, но спустя три дня снова нанял Пашаева. В итоге артиста приговорили к 8 годам лишения свободы и обязали выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей.
«Мы довольны своей работой максимально. Но, к сожалению, наша работа не дала результатов», - сказал Эльман по итогам работы с Ефремовым.
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