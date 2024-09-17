Экс-адвоката Пашаева задержали в Москве за мошенничество по делу Блиновской
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Военные следственные органы Следкома возбудили против Пашаева уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По данным ведомства, в феврале экс-адвокат лично встретился в Москве с предпринимателем Алексеем Блиновским, мужем блогера Елены Блиновской, и убедил того, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить супругов «от уголовной ответственности по ранее возбужденному в отношении них уголовному делу».
«Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере. Пашаев задержан... решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — указали в СК.
Ранее против Елены Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, блогер находится под арестом. Ее супруга подозревают в пособничестве жене, неуплате налогов и отмывании денег. Предприниматель был объявлен в федеральный розыск, напоминает 360.ru.
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