Стало известно, сколько времени россияне копят на ипотеку

Россиянам необходимо меньше двух лет для того, чтобы скопить первоначальный взнос по ипотеке. Это выяснили аналитики «Дом.РФ» на основе данных Росстата и Банка России.

Отмечается, что в январе—сентябре средний срок накопления средств составил 21 месяц, в прошлом году показатель составлял 19,5 месяца, передает РБК. Аналитики учитывали размер средней зарплаты и средний размер ипотечного кредита. Они предполагали, что в семье трудятся оба взрослых, которые откладывают от своей зарплаты 30%, а первоначальный взнос по ипотеке составляет 20%.

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Выяснилось, что быстрее всего деньги на первоначальный взнос способны собрать жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки. Для этого им понадобится около 12 месяцев, передает Ura.ru.

Жителям Москвы приходится копить 23 месяца, а Санкт-Петербурга - 22.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение, согласно которому многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам будет дополнительно направлено 5,5 миллиардов рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КредитыИпотека
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