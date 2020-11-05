Стало известно, сколько времени россияне копят на ипотеку

Россиянам необходимо меньше двух лет для того, чтобы скопить первоначальный взнос по ипотеке. Это выяснили аналитики «Дом.РФ» на основе данных Росстата и Банка России.

Отмечается, что в январе—сентябре средний срок накопления средств составил 21 месяц, в прошлом году показатель составлял 19,5 месяца, передает РБК. Аналитики учитывали размер средней зарплаты и средний размер ипотечного кредита. Они предполагали, что в семье трудятся оба взрослых, которые откладывают от своей зарплаты 30%, а первоначальный взнос по ипотеке составляет 20%.