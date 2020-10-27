Льготная ипотека: взлет или «пузырь» рынка недвижимости

Правительство РФ продлило минимум до середины 2021 года программу льготной ипотеки, которая должна была завершиться 1 ноября. Она была запущена весной для поддержки спроса на жилье в кризисное время. По условиям программы, россияне могут брать ипотеку на квартиры в новостройках под 6,5% на сумму до 12 миллионов рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и до шести миллионов в других регионах.

О том, как льготная ипотека повлияла на спрос и цены, а также к каким последствиям может привести активное кредитование беднеющих уже не первый год россиян, НСН поговорила с участниками рынка.

"ВЗРЫВАЯ" НОВОСТРОЙКИ

Льготная программа вызвала «взрывной рост спроса» на рынке ипотечного кредитования. Так, по данным «ВТБ Капитал Инвестиции» (есть в распоряжении НСН), после введения льготной ставки ипотеки, доля первичных продаж жилья в кредит у таких крупных девелоперов как ПИК, ЛСР и «Эталон» превысила 70%, при том, что в прошлом году держалась на уровне 55%.