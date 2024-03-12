Фармпроизводители предостерегли от избыточного контроля за «разбегом» цен на лекарства

Как добавил собеседник НСН, в условиях рынка для разбега цен часто есть объективные причины, далеко не всегда в этих случаях необходимы проверки.

«Мы живем в рыночных отношениях. В советское время во всех аптеках были одинаковые цены, но мы не покупали, а «доставали» лекарства. Сегодня для разбега в ценах порой есть объективные причины. Например, если заканчивается срок годности препарата, то аптеки часто снижают цены, чтобы его скорее купили. Сегодня объявлен мораторий на плановые проверки в связи с СВО и коронавирусом. В обращении президента было предложение с 1 января 2025 года вернуть возможность плановых проверок, согласованных с прокуратурой. Внеплановые проверки же всегда проходят по конкретным причинам, к примеру, после обоснованной жалобы. Но подобные случаи – редкость», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году ассортимент лекарств в российских аптеках сократился на 11%. Ощутимее всего это сказалось на сегменте дешевых препаратов – до 100 рублей. Если в 2020 году было представлено 8,8 тысячи подобных позиций, то к 2023 году показатель составил 4,6 тысячи, передает «Радиоточка НСН».

