Фармпроизводители предостерегли от избыточного контроля за «разбегом» цен на лекарства
Разбег в ценах на лекарства часто связан с объективными причинами, при этом стоимость жизненно важных и важнейших препаратов неизменно остается на уровне, установленном государством, рассказал НСН Виктор Дмитриев.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП) редко превышают допустимые значения, оценил планы властей по автоматизации контроля за ценниками руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. В интервью НСН он предостерег от избыточного контроля, указав, что зачастую цены повышаются по объективным причинам.
Газета «Известия» сообщила, что Росздравнадзор с 2024 года автоматизирует механизм контроля за ценами на лекарства в России. Данные о ценах на ЖНВЛП будут заноситься в систему мониторинга движения лекарственных средств, после чего надзорные органы смогут проанализировать ситуацию и выйти с проверками в аптеки или больницы, где стоимость препаратов неправомерно завышалась. Однако, по мнению Дмитриева, ситуация сегодня не является критичной.
«Есть основная цена производителя, к ней добавляется региональная надбавка дистрибьютора за доставку в регион, и региональная аптечная надбавка за работу аптеки. Регистрируется цена на ЖНВЛП, если она превышена и это не единично, принимаются меры, аптеку лишают лицензии. Хотя отзыв лицензии – скорее частный случай. Также стоит учитывать, что если препарат не входит в ЖНВЛП, то стоимость определяет рынок», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, в условиях рынка для разбега цен часто есть объективные причины, далеко не всегда в этих случаях необходимы проверки.
«Мы живем в рыночных отношениях. В советское время во всех аптеках были одинаковые цены, но мы не покупали, а «доставали» лекарства. Сегодня для разбега в ценах порой есть объективные причины. Например, если заканчивается срок годности препарата, то аптеки часто снижают цены, чтобы его скорее купили. Сегодня объявлен мораторий на плановые проверки в связи с СВО и коронавирусом. В обращении президента было предложение с 1 января 2025 года вернуть возможность плановых проверок, согласованных с прокуратурой. Внеплановые проверки же всегда проходят по конкретным причинам, к примеру, после обоснованной жалобы. Но подобные случаи – редкость», - заключил он.
Ранее сообщалось, что в 2023 году ассортимент лекарств в российских аптеках сократился на 11%. Ощутимее всего это сказалось на сегменте дешевых препаратов – до 100 рублей. Если в 2020 году было представлено 8,8 тысячи подобных позиций, то к 2023 году показатель составил 4,6 тысячи, передает «Радиоточка НСН».
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