Убыточное «вымывание»: Фармацевты объяснили исчезновение дешевых лекарств из аптек

Ранее издание РБК со ссылкой на данные DSM Group сообщило, что ассортимент лекарств в российских аптеках сокращается. В частности, за год количество торговых позиций упало на 11%, а наибольшее падение за год продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов — стоимостью до 100 рублей. Полянская заявила, что такая статистика свидетельствует и о росте покупательской способности граждан, и о том, что производство дешевых препаратов становится нерентабельным.

«Рост покупательской способности граждан — это отрадный факт. Однако есть и обратная сторона медали: производство препаратов низкого ценового сегмента до 100 рублей становится нерентабельным и даже убыточным. Поэтому мы наблюдаем так называемое “вымывание” дешевых препаратов из аптечного ассортимента. Хорошо это или плохо? Ключевой аспект — эффективность лекарственного препарата и возможность выбора для пациента. К счастью, в настоящее время сложилась ситуация, когда один препарат можно заменить на его аналог. Большой ассортимент в аптеке позволяет это сделать. В целом же фармацевтическая отрасль работает стабильно, приспосабливаясь к экономическим условиям и делая основной упор на развитии отечественного фармацевтического производства», — сказала Полянская.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что уход с аптечного рынка дешевых лекарств объясняется изменением упаковки, замещением более дорогостоящими препаратами и нерентабельностью производства недорогих препаратов.

