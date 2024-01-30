Убыточное «вымывание»: Фармацевты объяснили исчезновение дешевых лекарств из аптек
Уменьшение числа дешевых препаратов объясняется нерентабельностью их производства, сказала НСН Олеся Полянская.
Выпуск дешевых лекарств становится нерентабельным для производителей, однако радует, что сегодня практически любой препарат можно заменить более доступными аналогами. Об этом НСН заявила директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные DSM Group сообщило, что ассортимент лекарств в российских аптеках сокращается. В частности, за год количество торговых позиций упало на 11%, а наибольшее падение за год продемонстрировала ценовая категория самых дешевых препаратов — стоимостью до 100 рублей. Полянская заявила, что такая статистика свидетельствует и о росте покупательской способности граждан, и о том, что производство дешевых препаратов становится нерентабельным.
«Рост покупательской способности граждан — это отрадный факт. Однако есть и обратная сторона медали: производство препаратов низкого ценового сегмента до 100 рублей становится нерентабельным и даже убыточным. Поэтому мы наблюдаем так называемое “вымывание” дешевых препаратов из аптечного ассортимента. Хорошо это или плохо? Ключевой аспект — эффективность лекарственного препарата и возможность выбора для пациента. К счастью, в настоящее время сложилась ситуация, когда один препарат можно заменить на его аналог. Большой ассортимент в аптеке позволяет это сделать. В целом же фармацевтическая отрасль работает стабильно, приспосабливаясь к экономическим условиям и делая основной упор на развитии отечественного фармацевтического производства», — сказала Полянская.
Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что уход с аптечного рынка дешевых лекарств объясняется изменением упаковки, замещением более дорогостоящими препаратами и нерентабельностью производства недорогих препаратов.
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