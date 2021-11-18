«Ныряющий Ульрих» обрушит Москву в «барическую пропасть»

НЫРЯЮЩИЙ ЦИКЛОН «УЛЬРИХ»

Что приходит на ум? Немецкие правители, возможно, барабанщик группы «Металлика».

На этот раз «Ульрих» - это не человек, а циклон, который родился в акватории Гренландского моря как плод столкновения холодного Лабрадорского течения и теплого Гольфстрима.

Сейчас он несется на Скандинавию со скоростью 1000 км в сутки, а после поворота над Белым морем придет в московский регион.

Ныряющим этот циклон назван потому, что он сначала обрушит давление в столице, а потом его поднимет, создав так называемую «барическую пилу».

БАРИЧЕСКАЯ ПРОПАСТЬ

По словам Тишковца, к полудню субботы давление в Москве «рухнет в барическую пропасть».

Оно понизится до 716 мм ртутного столба, что станет рекордно низким значением для этого дня с 2008 года.

«Падение давления за сутки – чрезвычайно интенсивное. Это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту, соизмеримую с небоскребами Москва-Сити», - предупреждает синоптик.

При этом уже в воскресенье давление повысится до 731 мм рт. ст.

«То есть, это будет ярко выраженная барическая «пила», что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», - обещает Тишковец.

УРАГАН И «МОКРЫЙ СНЕГОПАД»

Однако этим неприятности от «Ульриха» не ограничатся. Он также принесет аномальное количество осадков в виде мокрого снега с дождем.

«20 ноября в Центральной России ожидается один из сильнейших «мокрых снегопадов» за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса», - пугает Тишковец.

По его словам, это приведет к преждевременному формированию «тяжелого снежного покрова», который, по мнению главного специалиста «Фобоса», продержится до весны.

Все это будет сопровождаться штормовым ветром, который способен ломать деревья и сносить рекламные конструкции.