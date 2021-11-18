«Ныряющий Ульрих» обрушит Москву в «барическую пропасть»
В ближайшие выходные Москву разрежет «барическая пила», Центральную Россию накроет сильнейший за 73 года «мокрый снегопад», а в другие регионы придут аномальные морозы.
В ближайшие выходные Москву и Центральную Россию ждут погодные аномалии, перечисление которых похоже на сводку боевых действий.
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал своим подписчикам в Facebook в субботу, 20 ноября, рекордный снег, рекордно низкое давление, а также «барическую пилу», которая станет серьезным испытанием для метеозависимых людей.
Ну а имя главного виновника всех этих катаклизмов – Ульрих.
НЫРЯЮЩИЙ ЦИКЛОН «УЛЬРИХ»
Что приходит на ум? Немецкие правители, возможно, барабанщик группы «Металлика».
На этот раз «Ульрих» - это не человек, а циклон, который родился в акватории Гренландского моря как плод столкновения холодного Лабрадорского течения и теплого Гольфстрима.
Сейчас он несется на Скандинавию со скоростью 1000 км в сутки, а после поворота над Белым морем придет в московский регион.
Ныряющим этот циклон назван потому, что он сначала обрушит давление в столице, а потом его поднимет, создав так называемую «барическую пилу».
БАРИЧЕСКАЯ ПРОПАСТЬ
По словам Тишковца, к полудню субботы давление в Москве «рухнет в барическую пропасть».
Оно понизится до 716 мм ртутного столба, что станет рекордно низким значением для этого дня с 2008 года.
«Падение давления за сутки – чрезвычайно интенсивное. Это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту, соизмеримую с небоскребами Москва-Сити», - предупреждает синоптик.
При этом уже в воскресенье давление повысится до 731 мм рт. ст.
«То есть, это будет ярко выраженная барическая «пила», что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», - обещает Тишковец.
УРАГАН И «МОКРЫЙ СНЕГОПАД»
Однако этим неприятности от «Ульриха» не ограничатся. Он также принесет аномальное количество осадков в виде мокрого снега с дождем.
«20 ноября в Центральной России ожидается один из сильнейших «мокрых снегопадов» за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса», - пугает Тишковец.
По его словам, это приведет к преждевременному формированию «тяжелого снежного покрова», который, по мнению главного специалиста «Фобоса», продержится до весны.
Все это будет сопровождаться штормовым ветром, который способен ломать деревья и сносить рекламные конструкции.
АНОМАЛЬНЫЕ ХОЛОДА
Со своей стороны, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал в ближайшие дни аномальные холода в ряде регионов России.
Так, в Тюменской и Томской областях, а также в Ненецком автономном округе ожидаются 30-градусные морозы. На Урале, в Алтайском крае, в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях температура опустится ниже минус 20 градусов.
По словам синоптика, «сложная погода» будет и на Черноморском побережье.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как холодная погода скажется на заболеваемости коронавирусом.
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