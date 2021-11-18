В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в ряде регионов России

По прогнозам синоптиков, холодная погода сместится на юг Западной Сибири, в центр Сибири и запад Красноярского края.

«Аномалии будут до 8-10°С. В Тюменской области прогнозируется до -27...-29°С, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях -21...-23°С. На севере Томской области будет даже до -30°С», — рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, минимальная температура в Ненецком автономном округе и республике в четверг и пятницу будет держаться в диапазоне -28...-31°С.

Также холода будут сохраняться на Урале. В Свердловской и Челябинской областях в ближайшие дни ожидается до -21°С, отмечает Ura.ru.

Между тем сервис Гисметео прогнозирует снежный декабрь и умеренные морозы в декабре на севере европейской России. Осадки, вызванные североатлантическими циклонами, продолжатся в этой части страны до января, пишет «Свободная пресса».

