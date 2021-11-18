В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в ряде регионов России
Аномальные морозы до -31°С в ближайшие дни придут в Тюменскую, Кемеровскую, Омскую, Свердловскую, Томскую, Новосибирскую, Челябинскую области. Также холода ожидают республику Коми и Ненецкий автономный округ, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По прогнозам синоптиков, холодная погода сместится на юг Западной Сибири, в центр Сибири и запад Красноярского края.
«Аномалии будут до 8-10°С. В Тюменской области прогнозируется до -27...-29°С, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях -21...-23°С. На севере Томской области будет даже до -30°С», — рассказал метеоролог.
По словам Вильфанда, минимальная температура в Ненецком автономном округе и республике в четверг и пятницу будет держаться в диапазоне -28...-31°С.
Также холода будут сохраняться на Урале. В Свердловской и Челябинской областях в ближайшие дни ожидается до -21°С, отмечает Ura.ru.
Между тем сервис Гисметео прогнозирует снежный декабрь и умеренные морозы в декабре на севере европейской России. Осадки, вызванные североатлантическими циклонами, продолжатся в этой части страны до января, пишет «Свободная пресса».
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