«Нужны уверенность и доходы»: Россиян предостерегли от покупки жилья в ипотеку
В апреле количество ипотечных сделок на рынке новостроек упало до 90%, заявила в эфире НСН специалист по ипотеке и недвижимости Ирина Радченко.
Нужно быть наивным человеком, чтобы взять ипотеку на 20-30 лет в текущих экономических условиях, стоимость квадратного метра жилья сегодня в корне не соответствует доходу россиян, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне гендиректор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что объем сделок на рынке вторичного жилья в России в мае из-за высоких ставок по ипотеке просел относительно марта в 3,5 раза. Ирина Радченко отметила, что с ипотечными сделками на новостройки дела обстоят гораздо хуже.
«В апреле количество ипотечных сделок на рынке новостроек в некоторых городах упало до 90%. На вторичном рынке еще какая-то жизнь теплится, но тоже неактивно. Это связано не только с высокими ставками, а прежде всего с тем, что людям сейчас не до подписания кредитных обязательств на 20-30 лет вперед. Нужно быть наивным гражданином, чтобы подписываться под ипотечным договором, не имея уверенности в завтрашнем дне и в сохранении своих доходов. Сейчас абсолютно не та экономическая фаза, чтобы брать кредиты», - сказала Радченко.
По ее словам, для того, чтобы ипотеку можно было взять без больших рисков, нужно дождаться момента, пока разрыв между стоимостью квадратного метра и уровнем доходов граждан станет минимальным.
«Все эти танцы с бубнами вокруг ипотеки… Например, как Сбербанк сделал ипотеку без первоначального взноса. А выясняется, что ты имеющуюся квартиру должен сдать в залог. Все эти рекламные трюки не имеют никакого воздействия. Стоимость квадратного метра не соответствует доходу граждан. Либо доходы должны вырасти, либо стоимость квадратного метра упасть. Есть только два пути, чтобы спрос встретился с предложением и хоть какая-то динамика на рынке была», - резюмировала Радченко.
Ранее вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что увеличение максимального размера кредита по льготной и семейной ипотеке не окажет решающего влияния на желание россиян купить квартиру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Bloomberg: РФ не выплатила $1,9 млн процентов по своим долговым обязательствам
- Блинкен: РФ не готова к серьезной дипломатической работе по Украине
- США направят на Украину реактивные системы залпового огня высокой дальности
- Звание Героя России посмертно получил погибший на Украине летчик Канамат Боташев
- Концерт рок-группы ДДТ перенесен на 17 июня 2023 года
- Обладатель Кубка России по футболу Александр Беркетов умер в 46 лет
- Нобелевская медаль Муратова выставлена на торги за $6 250
- Число пропавших без вести после урагана в Мексике выросло до 33
- ВОЗ зарегистрировала 70 случаев смерти от оспы обезьян в Африке
- Блинкен: США против военной операции Турции на севере Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru