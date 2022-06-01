«Нужны уверенность и доходы»: Россиян предостерегли от покупки жилья в ипотеку

Накануне гендиректор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что объем сделок на рынке вторичного жилья в России в мае из-за высоких ставок по ипотеке просел относительно марта в 3,5 раза. Ирина Радченко отметила, что с ипотечными сделками на новостройки дела обстоят гораздо хуже.

«В апреле количество ипотечных сделок на рынке новостроек в некоторых городах упало до 90%. На вторичном рынке еще какая-то жизнь теплится, но тоже неактивно. Это связано не только с высокими ставками, а прежде всего с тем, что людям сейчас не до подписания кредитных обязательств на 20-30 лет вперед. Нужно быть наивным гражданином, чтобы подписываться под ипотечным договором, не имея уверенности в завтрашнем дне и в сохранении своих доходов. Сейчас абсолютно не та экономическая фаза, чтобы брать кредиты», - сказала Радченко.