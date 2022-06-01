В Москве теперь можно взять ипотеку под 0,2% годовых

Субсидированное кредитование на таких условиях запустила компания Донстрой во всех своих строящихся комплексах бизнес-класса: «Сердце Столицы», «Остров», «Событие» и «Символ», а также клубном доме премиум-класса «Река». Финансовый партнер программы - банк ВТБ.

Девелопер предлагает клиентам девять вариантов субсидированных ставок по ипотеке - они различаются размером первоначального взноса, сроками и ставкой. Главные преимущества программы - сумма кредита без ограничений и срок кредитования до 30 лет. При этом электронная регистрация сделки позволяет снизить ставку на 0,3%.

Так, чтобы оформить кредит по минимальной ставке 0,2% годовых, покупателю необходимо внести половину общей стоимости квартиры и провести в банке ипотечную онлайн-сделку. Такая ставка будет действовать в течение двух лет. Например, на этих условиях за квартиру-студию площадью 25 кв. м в новом квартале «Символ» покупатель будет вносить в первые два года ежемесячно всего 18,7 тысяч рублей.

Программа Донстрой также включает четыре варианта с фиксированной субсидированной ставкой от 5,8% годовых на весь срок. Одно из самых привлекательных предложений - ставка 7,8% годовых на весь срок кредитования с первоначальным взносом всего 20% от стоимости лота. Так, ежемесячный платеж по однокомнатной квартире площадью 35 кв. м в «Символе» по этим условиям составит 85 тысяч рублей.

