«В долги влезать не будут?» Как рост максимального размера ипотеки поможет россиянам
Эксперты в области жилья и кредитования поспорили в эфире НСН о пользе от грядущего увеличения максимального размера кредита по льготной и семейной ипотеке.
Увеличение максимального размера кредита по льготной и семейной ипотеке не окажет решающего влияния на желание россиян купить квартиру, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.
Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен до 30 и 15 млн рублей соответственно. Глава правительства также напомнил о том, что ранее ставку по льготной ипотеке снизили до 9%, а лимит займа подняли до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей – для всех остальных регионов. Шлеменков скептически отнесся к инициативе правительства.
«Сказать, что в решающей степени это поможет – вряд ли. На сегодняшний день меры по предоставлению ипотеки себя уже исчерпывают. В условиях неопределённой ситуации люди стараются в долги не влезать. Гарантировать, что ты сможешь платить длительное время, очень сложно. Я не жду, что люди побегут получать эти деньги», - считает он.
В качестве альтернативы собеседник «Радиоточки НСН» предложил обратить внимание не на строительство жилья для продажи в собственность, а на другие виды решения квартирного вопроса.
«Цены на жильё очень высокие для нашего покупателя. Особенно в промышленно развитых города. Естественно, без помощи государства и ипотеки покупать очень сложно. Я думаю, что надо уже говорить не об ипотеке. Эти меры по повышению платёжеспособности населения за счёт займов уже отходят на второй – третий план. Нам стоит начать создавать условия для строительства арендного жилья, которое можно получить за вменяемые деньги. Это было бы более правильным ходом», - отметил Шлеменков.
При этом он исключил понижение стоимости жилья в новостройках. По словам вице-президента "Опоры России", у российской строительной отросли в ближайшее время будет много работы и финансовых вложений при восстановлении Донбасса, и всё это отразится на ценах за квадратный метр жилой недвижимости.
«С одной стороны, предложение на рынке возрастает, но с другой стороны, платежеспособный спрос падает. Вообще строительство и строительный бизнес очень инерционный. А цены на стройматериалы всё растут и растут. Поэтому себестоимость не падает и застройщики не спешат снижать цены для реализации уже построенного. Они понимают, что на следующем объекте придется платить очень приличные деньги за стройматериалы. И плюс ко всему, из-за инфляции заработная плата на стройке должна расти. Иначе мы просто не найдем людей желающих работать на стройке», - заключил он.
Иного мнения о мерах поддержки российской ипотеки со стороны правительства придерживается заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Егор Лопатин. В беседе с «Радиоточкой НСН», он указал в каких регионах и городах люди будут брать многомиллионные кредиты.
«Данная мера направлена и на поддержку строительной отрасли и граждан. Динамика цен на «первичку» на фоне высоких рыночных ипотечных ставок не способствует росту доступности жилья. Вместе с тем, повышение лимитов по льготным программам позволит приобрети жилье в новостройке по относительно низкой ставке. В первую очередь это поможет потенциальным заёмщикам в городах с самой дорогой недвижимостью – в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи», - уверен Лопатин.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев заявил «Радиоточке НСН», что летом в России ожидается снижение цен на недвижимость из-за снижения платежеспособного спроса.
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