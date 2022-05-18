«В долги влезать не будут?» Как рост максимального размера ипотеки поможет россиянам

Увеличение максимального размера кредита по льготной и семейной ипотеке не окажет решающего влияния на желание россиян купить квартиру, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке будет увеличен до 30 и 15 млн рублей соответственно. Глава правительства также напомнил о том, что ранее ставку по льготной ипотеке снизили до 9%, а лимит займа подняли до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей – для всех остальных регионов. Шлеменков скептически отнесся к инициативе правительства.

«Сказать, что в решающей степени это поможет – вряд ли. На сегодняшний день меры по предоставлению ипотеки себя уже исчерпывают. В условиях неопределённой ситуации люди стараются в долги не влезать. Гарантировать, что ты сможешь платить длительное время, очень сложно. Я не жду, что люди побегут получать эти деньги», - считает он.

