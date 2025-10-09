Нужны скриншоты: Почему пенсионеры не сообщают в полицию о мошенничестве

Пожилые жертвы мошенников часто теряются в отделениях полиции и не знают, как правильно писать заявления, отметили эксперты НСН.

Пенсионеры, ставшие жертвами мошенников, не всегда могут объяснить полиции, что именно произошло, заявила в пресс-центре НСН бизнес-психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай.

«Пожилые люди зачастую не могут внятно объяснить молодому участковому, в чем дело, а участковый начинает раздражаться», - уточнила она.

В свою очередь руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев согласился с тем, что пожилые люди часто теряются при обращении в полицию.

«Пенсионеры приходят в отдел полицию, и они не знают даже, как написать заявление. А к нему нужно пять-шесть бумажек приложить! С какого счета, скриншоты, а пенсионеры их не делают. Участковый про какие-то последние четыре цифры говорит, спрашивает, с какого счета, а пенсионеру нужно срочно в банк… У нас люди не осведомлены, как правильно это сделать. Для мошенников это большое подспорье – они успевают раскидать деньги по счетам и обналичить их», - сказал он.

Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что мошенники выбирают в качестве жертв пенсионеров, поскольку людьми, которые не знакомы с цифровым миром, проще манипулировать.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МошенникиПенсионеры

