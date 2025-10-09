Штраф для управляющих компаний за недопуск операторов связи в многоквартирные дома не решит проблемы, так как такая ситуация возникла как раз из-за других штрафов, рассказал НСН юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

За недопуск операторов связи в многоквартирные дома управляющие компании (УК) могут оштрафовать на 500 тысяч рублей. Предлагающий это законопроект рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, пишут «Известия». Нетреба объяснил, почему возникает такая проблема.