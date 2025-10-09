Юрист: Штрафы не решат проблему интернет-монополии в домах

За висящие провода, отсутствие специальных коробов штрафуют управляющую компанию, поэтому им выгоднее работать с одним провайдером, заявил НСН Юрий Нетреба.

Штраф для управляющих компаний за недопуск операторов связи в многоквартирные дома не решит проблемы, так как такая ситуация возникла как раз из-за других штрафов, рассказал НСН юрист в сфере защиты ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба.

За недопуск операторов связи в многоквартирные дома управляющие компании (УК) могут оштрафовать на 500 тысяч рублей. Предлагающий это законопроект рекомендован к принятию в первом чтении комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, пишут «Известия». Нетреба объяснил, почему возникает такая проблема.

Жалобы россиян на интернет-монополию застройщиков сработают через год
«Это обратная сторона медали, потому что общедомовым имуществом должны распоряжаться собственники на общем собрании. Поэтому проблема возникает из-за того, что изначально определяют определенное количество провайдеров, кого подпускать. А за висящие провода, отсутствие специальных коробов штрафуют управляющую компанию. На данном этапе складывается ситуация, что собственники уже выбрали провайдера и не желают допускать дополнительные структуры, за которыми нужно устранять замечания. Я думаю, что штрафами здесь все не решить. Необходимо будет проводить информационную работу с собственниками и управляющими компаниями. Не могу сказать, что это большая проблема в Москве и области, но бывают такие случаи», - рассказал он.

Многие жильцы многоквартирных домов по-прежнему сталкиваются с невозможностью выбора интернет-провайдера, оперативные обращения в прокуратуру могут повлиять на ситуацию, но это еще не спасательный круг. Об этом в разговоре с НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

