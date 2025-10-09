В России полностью отсутствует механизм поощрения тех трудовых мигрантов, кто много лет трудится на государство и уже полностью ассимилировался в стране, так как им приходится платить не 13%, а 30% налога. Об этом НСН заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Правительство РФ в 2026 году сократило квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России, пишет ТАСС. Она составит 3 802 разрешений на временное проживание в РФ с распределением по субъектам РФ. При этом на 2025 год квота была установлена в размере 5,5 тысяч, а еще годом ранее - 10 тысяч 595 разрешений. Каримов рассказал, почему эта цифра могла так существенно уменьшиться.

«Размер квоты определяется суммированием тех квот, которые субъекты федерации заказывают на следующий год. Вероятно, сумма всех пожеланий субъектов федерации 3 802 человека. Каждый субъект федерации исходит из своих соображений. У кого-то рынок труда такой, что достаточно местных ресурсов. Кто-то, может быть, идет на поводу у псевдообщественной волны в СМИ о том, что мигранты «понаехали» и «надоели». Очень трудно попасть даже в эти 3 802», - рассказал он.