Нужны права? Самокатчики нарушают ПДД, как остальные водители

Электросамокаты необходимо приравнять к автомобилям и мотоциклам, заявил НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.



«Как только наступает тепло, люди садятся на самокаты: на свои, на арендованные, и начинают сбивать друг друга и людей. Это неправильно. На сегодняшний день никаких законопроектов по этому поводу нет, есть обсуждения. Электросамокаты – это такое же транспортное средство, как и все остальные: машины, мотоциклы, скутеры. К нему надо относиться, как к источнику повышенной опасности и регулировать законодательством. Тот, кто садится на самокат, должен подчиняться правилам дорожного движения. У человека должны быть водительские права», - сказал Гусев.

В Совете Федерации разработаны поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым, превышение скорости, а также езда в нетрезвом виде и ряд других нарушений правил дорожного движения будут грозить водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) крупными штрафами, сообщают «Известия».



Автор законопроекта — сенатор Артем Шейкин. Согласно документу, за превышение скорости на 5–10 км/ч будет грозить наказание в виде штрафа в 800 руб. Если нарушение зафиксировано камерой, то придется заплатить 500 руб. Если скорость будет превышена на 10–15 км/ч, то нарушителя оштрафуют на 3 тыс. руб. и 2,5 тыс. рублей в случае, если нарушение заметила камера. За превышение на 15–20 км/ч придется выложить 4 тыс. и 3,5 тыс. руб. соответственно. Езда на СИМ со скоростью, превышающей установленный лимит более чем на 20 км/ч, будет грозить штрафом в 5 тыс. руб.



Также предлагается ввести штраф в 10 тыс. руб. за управление СИМ в нетрезвом виде либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. На 5 тыс. руб. оштрафуют тех, кто оставит место аварии и на 2 тыс. руб. — тех, кто поедет на электросамокате вдвоем или нарушит правила пресечения проезжей части.