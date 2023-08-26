Нужны права? Самокатчики нарушают ПДД, как остальные водители
В России пытаются привлечь к ответственности водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), как любых нарушителей правил дорожного движения.
В столичном районе Южное Бутово неизвестный мужчина на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины на электросамокате, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Электросамокаты необходимо приравнять к автомобилям и мотоциклам, заявил НСН депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Как только наступает тепло, люди садятся на самокаты: на свои, на арендованные, и начинают сбивать друг друга и людей. Это неправильно. На сегодняшний день никаких законопроектов по этому поводу нет, есть обсуждения. Электросамокаты – это такое же транспортное средство, как и все остальные: машины, мотоциклы, скутеры. К нему надо относиться, как к источнику повышенной опасности и регулировать законодательством. Тот, кто садится на самокат, должен подчиняться правилам дорожного движения. У человека должны быть водительские права», - сказал Гусев.
В Совете Федерации разработаны поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым, превышение скорости, а также езда в нетрезвом виде и ряд других нарушений правил дорожного движения будут грозить водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) крупными штрафами, сообщают «Известия».
Автор законопроекта — сенатор Артем Шейкин. Согласно документу, за превышение скорости на 5–10 км/ч будет грозить наказание в виде штрафа в 800 руб. Если нарушение зафиксировано камерой, то придется заплатить 500 руб. Если скорость будет превышена на 10–15 км/ч, то нарушителя оштрафуют на 3 тыс. руб. и 2,5 тыс. рублей в случае, если нарушение заметила камера. За превышение на 15–20 км/ч придется выложить 4 тыс. и 3,5 тыс. руб. соответственно. Езда на СИМ со скоростью, превышающей установленный лимит более чем на 20 км/ч, будет грозить штрафом в 5 тыс. руб.
Также предлагается ввести штраф в 10 тыс. руб. за управление СИМ в нетрезвом виде либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. На 5 тыс. руб. оштрафуют тех, кто оставит место аварии и на 2 тыс. руб. — тех, кто поедет на электросамокате вдвоем или нарушит правила пресечения проезжей части.
Как говорят эксперты, контролировать соблюдение ПДД водителями СИМ и привлекать их к ответственности достаточно сложно. Законодательство, касающееся ответственности за нарушения ПДД водителями СИМ, нуждается в корректировке.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в интервью НСН поддержала введение штрафов за превышение скорости и за вождение электросамоката вдвоем.
«Нельзя передвигаться на электросамокате вдвоем, нельзя использовать средство в состоянии алкогольного опьянения. Эти штрафы вполне адекватные. Но на данный момент у ГИБДД нет ни технической возможности отслеживать скорость самоката, ни достаточного количества сотрудников, чтобы зафиксировать все нарушения. Помочь могут только средства фиксации, пилотный проект есть уже в Москве, он будет масштабироваться», - объяснила Эрдман.
По её мнению, в ближайшие 2-3 года решится вопрос с инфраструктурой, что избавит электросамокатчиков и велосипедистов от необходимости пользоваться проезжей частью.
Ранее стало известно, что в Москве увеличат число медленных зон для электросамокатов. Урбанисты же вообще считают, что для улучшения экологии в больших городах и здоровья их жителей слеует стремиться к уменьшению количества личного автотранспорта и развивать сервисыв малой мобильности, в частности, - аренды самокатов и велосипедов, передает «Радиоточка НСН».
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