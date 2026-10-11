Дмитриев призвал начать строить тоннель между РФ и США
Представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал Boring Company начать строительство тоннеля между Россией и США. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.
Глава РФПИ считает, что для компании, основанной американским предпринимателем Илоном Маском, пришло время начать строить тоннель Путина-Трампа, который объединит РФ и США, Евразию и Америки. В Сети Дмитриев даже разместил примерную схему того, как мог бы проходить этот объект под Беринговым проливом.
В октябре 2025 года Кирилл Дмитриев объявил о возможности создания межконтинентального тоннеля между Аляской и Россией с помощью технологий Boring Company. По его словам, для этого потребуется до $8 млрд, а сам объект можно будет построить менее чем за восемь лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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