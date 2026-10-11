Фальков назвал срок получения образования в вузе по новой модели
В России при переходе на новую модель высшего образования срок обучения в вузах будет составлять от четырех до шести лет в зависимости от сложности выбранной специальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.
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Например, врачи, педагоги и инженеры будут учиться большее количество лет, чем специалисты туротрасли, добавил министр. При этом, по его словам, сроки обучения в магистратуре будут также разными: от одного до трех лет.
До этого в Минобрнауки РФ говорили, что завершение плавного перехода вузов на новую модель высшего образования произойдет до 2030 года.
В 2023 году в стране стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, в котором сейчас участвуют 17 высших учебных заведений РФ. В рамках него студенты получают базовое (от четырех до шести лет) и специализированное (один-два года) высшее образование.
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