Фальков назвал срок получения образования в вузе по новой модели

Например, врачи, педагоги и инженеры будут учиться большее количество лет, чем специалисты туротрасли, добавил министр. При этом, по его словам, сроки обучения в магистратуре будут также разными: от одного до трех лет.

До этого в Минобрнауки РФ говорили, что завершение плавного перехода вузов на новую модель высшего образования произойдет до 2030 года.

В 2023 году в стране стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, в котором сейчас участвуют 17 высших учебных заведений РФ. В рамках него студенты получают базовое (от четырех до шести лет) и специализированное (один-два года) высшее образование.

Ранее аналитики hh.ru рассказали, что больше половины компаний в РФ (55%) готовый платить зарплату выше рынка за дополнительные компетенции сотрудника, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».