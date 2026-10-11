МО: ВС РФ взяли под контроль 4 населенных пункта

Речь идет о Резникове и Купине в Харьковской области, в операции по освобождению которых приняли участие подразделения группировки войск «Север». В ведомстве уточнили, что ВС РФ в этом регионе сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.

Кроме того, российские военные установили контроль над населенными пунктами Новотроицкое и Петровское в ДНР. В операции по их освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Центр», добавили в МО.

Ранее в министерстве объявили о взятии под контроль Лукашово и Лобановки в Харьковской области, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».