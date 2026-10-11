Пользователи в РФ пожаловались на массовые сбои в работе приложений

В России зафиксировали массовые сбои в работе магазинов и приложений, а пользователи жалуются на проблемы с заказами и оплатой. Об этом сообщает канал Bazа в «Максе».

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Согласно данным мониторинговых сервисов, речь идет о неполадках на сайтах и в приложениях торговых сетей, ресторанов и других организаций. В частности, пользователи пожаловались на сервисы компаний «Магнит», Fix Price, «Вкусно — и точка», «Дринкит», «Додо Пицца», Rostic’s, Lamoda, «М.Видео», ЦИАН, «Дом.ру», Flowwow и DDX Fitness.

Отмечается, что часть площадок не открывается полностью, а некоторые работают с перебоями. На фоне этого также обсуждаются проблемы с платежными операциями, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП).

До этого СМИ писали, что после атаки БПЛА ВСУ на дата-центр «Яндекса» во Владимире россияне остались без такси и денег, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в интервью НСН предположил, что из-за атак на дата-центры «Яндекса» пострадают сотни компаний и ресурсов.

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ФОТО: Олег Елков/ТАСС
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