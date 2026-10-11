МО: Силы ПВО сбили почти 910 БПЛА ВСУ и 2 авиационные бомбы

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемые для ВСУ, цеха производства БПЛА и места их запуска, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее в МО объявили об установлении контроля российскими военными над четырьмя населенными пунктами в зоне проведения СВО, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».