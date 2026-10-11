В Сочи обломки БПЛА ВСУ упали на территории аэропорта и отелей
Обломки украинских беспилотников упали на территории аэропорта Сочи, в частном секторе в городе и у отелей. Об этом говорится в канале оперштаба Краснодарского края в «Максе».
Уточняется, что произошло возгорание в одном из административных зданий, которое оперативно ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.
Согласно информации оперштаба, в одном из частных домов в Сочи была повреждена кровля. Никто не пострадал, на местах ЧП работают оперативные и специальные службы, говорится в публикации.
До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 11 октября силы ПВО уничтожили над регионом примерно 50 украинских беспилотников. Он отметил, что атаку ВСУ удалось отразить в Каменске, Новошахтинске и в девяти районах региона. Никто не пострадал, добавил политик.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире.
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