В Сочи обломки БПЛА ВСУ упали на территории аэропорта и отелей

Уточняется, что произошло возгорание в одном из административных зданий, которое оперативно ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.

Согласно информации оперштаба, в одном из частных домов в Сочи была повреждена кровля. Никто не пострадал, на местах ЧП работают оперативные и специальные службы, говорится в публикации.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что 11 октября силы ПВО уничтожили над регионом примерно 50 украинских беспилотников. Он отметил, что атаку ВСУ удалось отразить в Каменске, Новошахтинске и в девяти районах региона. Никто не пострадал, добавил политик.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире.