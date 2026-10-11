ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире
В результате атаки БПЛА ВСУ была повреждена инфраструктура дата-центра компании «Яндекс» во Владимире. Об этом говорится в сообщении Yandex Cloud.
Отмечается, что в связи с этим дата-центр организации в городе полностью остановил свою работу. В компании добавили, что из-за этого часть сервисов «Яндекса» в настоящее время недоступна.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Сети писал, что украинские беспилотники 11 октября атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, в результате чего возник пожар. В «Яндексе» рассказали, что пострадавших нет, профильные службы работают на месте ЧП и устраняют последствия.
Ранее СМИ писали, что после атаки на «Яндекс» россияне остались без такси и денег, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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