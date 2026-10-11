ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимире

Отмечается, что в связи с этим дата-центр организации в городе полностью остановил свою работу. В компании добавили, что из-за этого часть сервисов «Яндекса» в настоящее время недоступна.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Сети писал, что украинские беспилотники 11 октября атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, в результате чего возник пожар. В «Яндексе» рассказали, что пострадавших нет, профильные службы работают на месте ЧП и устраняют последствия.

Ранее СМИ писали, что после атаки на «Яндекс» россияне остались без такси и денег, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».