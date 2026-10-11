При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали 16 человек
В результате 130 атак ВСУ на Белгородскую область за сутки были ранены 16 мирных жителей в шести округах региона. Об этом в своем каналем в «Максе» написал временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Шуваев.
По его словам, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, ему оказывают медпомощь.
Всего над регионом сбили 192 украинских дрона, добавил Шуваев. Он рассказал, что за сутки ВСУ совершили шесть обстрелов Белгородской области с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также трижды сбросили с БПЛА взрывные устройства.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 11 октября российские силы ПВО ликвидировали над территорией страны 479 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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