СМИ: Компании певцов Потапа и Насти организовали гастроли Орбакайте

Связанные с украинскими артистами Потапом (Алексей Потапенко) и Настей Каменских компании занялись продюсированием уехавших из России звезд и организовали гастроли в США певицам Кристине Орбакайте и Светлане Лободе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, речь идет о фирмах MOZGI INTERNATIONAL LLC и EMX AGENCY LLC. Известно, что Потап и Настя забирают большую часть прибыли с концертов артистов в США. Отмечается, что за 2026 год компании организовали там гастроли для Лободы и Орбакайте.

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Сообщалось, что фирмы Потапа и Насти концерты для дочери известной российской певицы Аллы Пугачевой, покинувшей Россию, организовали совместно с промоутером Сергеем Маковцом. Он также является президентом EMX AGENCY LLC и раньше устраивал выступления в США для Александра Реввы и Михаила Шуфутинского.

При этом издание писало, что на концертах Лободы в США Потап и Настя заработали примерно по 15 млн рублей каждый.

До этого Shot передавал, что Потапенко начал переносить бизнес Каменских в США после осуждения на Украине.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что рэпера Потапа призвали лишить звания заслуженного артиста Украины из-за русского языка.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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