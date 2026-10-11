СМИ: Компании певцов Потапа и Насти организовали гастроли Орбакайте

Связанные с украинскими артистами Потапом (Алексей Потапенко) и Настей Каменских компании занялись продюсированием уехавших из России звезд и организовали гастроли в США певицам Кристине Орбакайте и Светлане Лободе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, речь идет о фирмах MOZGI INTERNATIONAL LLC и EMX AGENCY LLC. Известно, что Потап и Настя забирают большую часть прибыли с концертов артистов в США. Отмечается, что за 2026 год компании организовали там гастроли для Лободы и Орбакайте.