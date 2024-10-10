«Нужно 100 млрд!»: Рост финансирования борьбы с лесными пожарами не решит проблему

Он также заявил, что официальная статистика по пожарам в России не учитывает ландшафтные пожары.

«Если брать статистику Авиалесоохраны, то мы увидим показатели, согласно которым, площади пожаров выросли более чем вдвое, однако в этой статистике учитываются только лесные пожары на землях лесного фонда. За рамками этого у нас остаются ландшафтные пожары, площадь которых мы с вами не можем увидеть в статистике, потому что их, к сожалению, пока не научились нормально считать», - заключил Куксин.

Ранее Куксин в беседе с НСН заявил, что действующие осенние пожары в регионах России вызваны, прежде всего, традиционным неосторожным обращением с огнем, засушливой осенью, а также нехваткой пожарных.

