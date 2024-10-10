«Нужно 100 млрд!»: Рост финансирования борьбы с лесными пожарами не решит проблему
Борьба с пожарами в России нуждается в финансировании в размере более 30 млрд рублей, некоторые эксперты говорят о нужде отрасли в 100 млрд рублей, заявил НСН Григорий Куксин.
Рост финансирования борьбы с лесными пожарами до 19,9 миллиарда рублей недостаточен для решения всех проблем, заявил в эфире НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Глава Минприроды Александр Козлов ранее сообщил об увеличении ежегодного финансирования борьбы с лесными пожарами до 19,9 миллиарда рублей. По его словам, это позволит создать новые и укрупнить действующие лесопожарные станции в Республике Саха, Красноярском и Забайкальском краях. Куксин поддержал увеличение финансирования, однако отметил, что его недостаточно для решения проблем с пожарами.
«Это совершенно точно хорошо, потому что увеличение давно требуется. Я бы сказал, что в масштабах всей страны этого недостаточно для того, чтобы мы с учетом климатических изменений справлялись со всеми пожарами. Стоит отметить, что именно по финансовым причинам у нас почти половина российских лесов не охраняется от пожаров. Потребность есть в гораздо большем финансировании, свыше 30 миллиардов рублей точно, по некоторым оценкам, эта цифра доходит до 100 миллиардов рублей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в России наблюдается сильный дефицит трудовых ресурсов, а также техники и оборудования.
«У нас наблюдается дефицит средств, которые выделяются в рамках субвенций, то есть Российская Федерация передает деньги регионам для того, чтобы те охраняли российские леса от пожаров. Еще какие-то деньги идут в рамках национального проекта «Экология». Получается, что есть еще несколько линий, по которым поступают средства, но вот в совокупности этих денег все равно очень не хватает для охраны всех лесов. Также проблемы есть с оплатой труда, из-за чего у нас не хватает людей. Понятно, что дефицит кадров быстро не исправится, потому что надо будет вкладываться и в подготовку молодых специалистов. Также не хватает техники и оборудования», - отметил эксперт.
Он также заявил, что официальная статистика по пожарам в России не учитывает ландшафтные пожары.
«Если брать статистику Авиалесоохраны, то мы увидим показатели, согласно которым, площади пожаров выросли более чем вдвое, однако в этой статистике учитываются только лесные пожары на землях лесного фонда. За рамками этого у нас остаются ландшафтные пожары, площадь которых мы с вами не можем увидеть в статистике, потому что их, к сожалению, пока не научились нормально считать», - заключил Куксин.
Ранее Куксин в беседе с НСН заявил, что действующие осенние пожары в регионах России вызваны, прежде всего, традиционным неосторожным обращением с огнем, засушливой осенью, а также нехваткой пожарных.
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