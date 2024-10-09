В Ростовской области сняли режим ЧС после лесных пожаров
9 октября 202412:14
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, введенный из-за лесных пожаров, отменили в Ростовской области. Об этом сообщила Авиалесоохрана.
«В Ростовской области снят режим ЧС в лесах регионального уровня в связи с... пожарами», — подчеркнули в ведомстве.
Особый режим действовал в регионе с 30 сентября, напоминает «Свободная пресса». Меры были приняты из-за возгораний в Милютинском, Шолоховском и Миллеровском районах. Сейчас в Ростовской области сохраняется особый противопожарный режим.
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- В Ростовской области сняли режим ЧС после лесных пожаров
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru