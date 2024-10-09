В Ростовской области сняли режим ЧС после лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, введенный из-за лесных пожаров, отменили в Ростовской области. Об этом сообщила Авиалесоохрана.

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«В Ростовской области снят режим ЧС в лесах регионального уровня в связи с... пожарами», — подчеркнули в ведомстве.

Особый режим действовал в регионе с 30 сентября, напоминает «Свободная пресса». Меры были приняты из-за возгораний в Милютинском, Шолоховском и Миллеровском районах. Сейчас в Ростовской области сохраняется особый противопожарный режим.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Лесные ПожарыРостовская Область

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