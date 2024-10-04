Два месяца без осадков: Дожди потушат природные пожары в южных регионах
Александр Шувалов заявил НСН, что в Воронеж в субботу придет первый дождь после двух месяцев отсутствия осадков.
В южные регионы России после долгого засушливого периода приходят дожди, которые потушат природные пожары, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН.
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«В южных регионах активно горела сухая трава. Так, в Рязани 51 день не было дождя. Это слишком много. За это время могло все высохнуть, стояло рекордное тепло для сентября и октября. Складывалась неприятная ситуация. Особенно страдала Воронежская область, жара стояла сильная. Теперь даже в Воронеж придут дожди, в субботу будет первый дождь после двух месяцев отсутствия осадков. Вздохнет почва, растения. Им нужно хотя бы немного влаги. У нас идет переход антициклональных процессов, циклоны пошли. Это значит, что с перерывами, но будут идти дожди. Грибники пусть наберутся терпения: теплая почва, воды прибавится, грибы могут появиться», - рассказал он.
Сильные природные пожары вспыхнули в конце сентября в Рязанской области: огонь подошел к населенным пунктам, несколько домов сгорели в селах Воскресеновка и Богдановка. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале заявил, что причина – обрывы линий электропередач и сухая трава. Также огонь угрожает двум селам в Спасском районе, уже сгорело несколько домов, там введен режим ЧС, передает «Радиоточка НСН».
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