Поджигают и не боятся: Россиянам раскрыли причины вспышки осенних пожаров
Нехватка бюджета у сельских властей приводит к тому, что необходимые меры профилактики пожаров практически не проводятся, а пожарных не хватает, заявил НСН Григорий Куксин.
Действующие осенние пожары в регионах России вызваны, прежде всего, традиционным неосторожным обращением с огнем, засушливой осенью, а также нехваткой пожарных. Об этом в беседе НСН рассказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Сильные природные пожары вспыхнули в минувшие выходные в Рязанской области: огонь подошел к населенным пунктам, несколько домов сгорели в селах Воскресеновка и Богдановка. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале заявил, что причина – обрывы линий электропередач и сухая трава. Также огонь угрожает двум селам в Спасском районе, уже сгорело несколько домов, там введен режим ЧС, сообщил РБК. Куксин подтвердил, что ситуация тяжелая, и обрывы линий электропередач здесь не причем.
«Ситуация, действительно, неожиданно сложная и для ЦФО, и для более южных регионов, в том числе для Волгоградской и Астраханской областей. Последние годы в связи с изменениями климата мы стали наблюдать появление вот этого осеннего пика пожаров, когда пожароопасный сезон длиннее обычного. В этом году ситуация хуже, так как у нас очень спокойно прошла весна и очень влажное было начало лета, то есть травы наросло очень много, и при этом попало на долгую осеннюю засуху. Наверное, в некоторых случаях были обрывы линий электропередач, но если бы были только они, у нас бы не было такого количества пожаров. Поэтому я уверен, что речь идет о том, что люди традиционно неосторожно вели себя с огнем: поджигали траву, бросали окурки, не тушили костры. Сгорели дома, здесь причина в том, что очень много заброшенных домов и заросших огородов, огонь сейчас переходит не с лесов, а с сухой травы. Поэтому бороться с такими пожарами трудно. Они очень быстрые», - пояснил он.
По словам Куксина, одна из причин такого обилия пожаров – недостаточные профилактические меры.
«Профилактические меры проводятся не в полном объеме. Здесь беда всех региональных властей, это чудовищно недофинансировано. Бюджета у глав сельских поселений совершенно недостаточно. Поэтому часто опашка не делается или делается символически. Обычно, осенью эта проблема не настолько острая, поэтому специальные службы менее готовы к осеннему сезону. И в данном случае мы говорим о ландшафтных пожарах. Трава горит настолько быстро, что пожарные не успевают приехать, а пожар уже в другом месте. Поэтому не хватает пожарных, в такие дни бывает 15-30 сообщений о пожарах на одну пожарную часть. Поэтому здесь ключевая вещь — это профилактика и обустройство населенных пунктов. Помимо этого, должна вестись интенсивная просветительская и контрольно-надзорная работа для того, чтобы мы избавились от традиции повсеместно жечь траву», - уточнил он.
Еще один ключевой момент, который упомянул Куксин, это безбоязненность людей, которые считают, что наказание их не настигнет.
«Сейчас введен особый противопожарный режим, а в некоторых районах режим ЧС. То есть сейчас за нарушение правил пожарной безопасности, если поджог совершается вблизи леса или в лесном фонде, штраф начинается от 40 тысяч рублей. Размер штрафа огромный. Обычные штрафы за нарушение правил противопожарного режима пониже - 15 тысяч рублей, но даже минимальные штрафы по четыре тысячи заметны для сельских жителей. Беда в том, что эти штрафы почти никогда не взыскиваются, и люди не считают их неизбежными. Потому что не хватает лесных инспекторов, не хватает неотвратимости наказания», - подытожил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что около 500 домов сгорели в Луганской народной республике (ЛНР) за несколько дней из-за бушующих лесных пожаров, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме готовят поправки в законодательство о подготовке детей мигрантов до принятия их в школы РФ
- От МакSим до Лепса: Россияне заглушают тоску от расставаний попсой и рэпом
- В группе «Ночные Снайперы» произошли изменения в составе
- Мишустин прибыл с официальным визитом в Иран
- Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны РФ
- Проверка готовности подразделений ВВС и войск ПВО началась в Белоруссии
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 350 солдат в Курской области
- В Ярославле возбудили уголовное дело из-за похищения кенгуру
- Россия вошла в десятку стран с самыми дешевыми загранпаспортами
- Инфекционист Чуланов назвал прививку главным способом избежать заражения гриппом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru