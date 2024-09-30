Поджигают и не боятся: Россиянам раскрыли причины вспышки осенних пожаров

«Ситуация, действительно, неожиданно сложная и для ЦФО, и для более южных регионов, в том числе для Волгоградской и Астраханской областей. Последние годы в связи с изменениями климата мы стали наблюдать появление вот этого осеннего пика пожаров, когда пожароопасный сезон длиннее обычного. В этом году ситуация хуже, так как у нас очень спокойно прошла весна и очень влажное было начало лета, то есть травы наросло очень много, и при этом попало на долгую осеннюю засуху. Наверное, в некоторых случаях были обрывы линий электропередач, но если бы были только они, у нас бы не было такого количества пожаров. Поэтому я уверен, что речь идет о том, что люди традиционно неосторожно вели себя с огнем: поджигали траву, бросали окурки, не тушили костры. Сгорели дома, здесь причина в том, что очень много заброшенных домов и заросших огородов, огонь сейчас переходит не с лесов, а с сухой травы. Поэтому бороться с такими пожарами трудно. Они очень быстрые», - пояснил он.

По словам Куксина, одна из причин такого обилия пожаров – недостаточные профилактические меры.

«Профилактические меры проводятся не в полном объеме. Здесь беда всех региональных властей, это чудовищно недофинансировано. Бюджета у глав сельских поселений совершенно недостаточно. Поэтому часто опашка не делается или делается символически. Обычно, осенью эта проблема не настолько острая, поэтому специальные службы менее готовы к осеннему сезону. И в данном случае мы говорим о ландшафтных пожарах. Трава горит настолько быстро, что пожарные не успевают приехать, а пожар уже в другом месте. Поэтому не хватает пожарных, в такие дни бывает 15-30 сообщений о пожарах на одну пожарную часть. Поэтому здесь ключевая вещь — это профилактика и обустройство населенных пунктов. Помимо этого, должна вестись интенсивная просветительская и контрольно-надзорная работа для того, чтобы мы избавились от традиции повсеместно жечь траву», - уточнил он.