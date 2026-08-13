Уровень бедности на Украине вырос больше чем вдвое

По итогам 2025 года показатель бедности в стране достиг 41,6% по сравнению с 37% в 2024 году. В 2021 году уровень бедности находился на отметке в 20%. Одновременно усиливается неравенство. Коэффициент Джини, измеряющий расслоение доходов населения, вырос с 0,44 в 2024 году до 0,50 в прошлом году. По словам экспертов, ключевыми драйверами этого процесса стали динамика пенсий и заработных плат — двух основных источников доходов домохозяйств на Украине.

Из отчета также следует, что реальные доходы живущих за чертой бедности также продолжают сокращаться. Субъективные оценки украинцев подтверждают это: в ходе опросов Всемирного банка от 38 до 46% респондентов в разной степени соглашались с тем, что их экономическое положение ухудшается.

Два года назад Институт демографии заявил, что Украина вернулась на 20 лет назад по показателю бедности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

