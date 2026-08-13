СМИ: В Севастополе произошел блэкаут из-за атаки ВСУ
Блэкаут произошел в Севастополе из-за атаки Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.
Беспилотные летательные аппараты ударили по объектам энергетики, город временно остался без электричества. Массированный налет отражают средства ПВО и мобильные огневые группы. В городе введен особый режим, специалисты уже работают над восстановлением электричества.
Воздушную тревогу объявляли дважды за вечер 12 августа. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, военные продолжают отбивать атаку.
Ранее в Севастополе 133 человека эвакуировали из-за пожара после атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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