СМИ: В Севастополе произошел блэкаут из-за атаки ВСУ

Блэкаут произошел в Севастополе из-за атаки Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash.

ВС России сбили 35 беспилотников ВСУ над Севастополем

Беспилотные летательные аппараты ударили по объектам энергетики, город временно остался без электричества. Массированный налет отражают средства ПВО и мобильные огневые группы. В городе введен особый режим, специалисты уже работают над восстановлением электричества.

Воздушную тревогу объявляли дважды за вечер 12 августа. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, военные продолжают отбивать атаку.

Ранее в Севастополе 133 человека эвакуировали из-за пожара после атаки БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АтакаВСУСевастополь

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