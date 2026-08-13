Мэр Екатеринбурга извинился за отключение грязной воды

Мэр Алексей Орлов извинился перед жителями и попросил «отнестись к ситуации с пониманием». По его словам, в Волчихинском водохранилище, которое снабжает город, очень грязная вода. Ее мутность доходила до 220 единиц при обычном показателе не выше 110. По этой причине станция была вынуждена увеличить расход реагентов. Однако они вступили в реакцию с загрязненной водой и образовали кальцинированный налет на фильтрах, который сложно удалить. В результате этого на станции загрязнились восемь из 20 фильтров.

Глава города указал, что сначала вода должна дойти до ресурсоснабжающих организаций. Параллельно должны закончить опрессовку сетей перед отопительным сезоном. После этого вода поступит в жилые дома. «Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть жителям горячую и холодную воду», - отметил он.

Большая часть Екатеринбурга осталась без холодного и горячего водоснабжения в конце прошлой недели. Это произошло из-за поломки фильтров на станции водоподготовки. В магазинах закончились запасы питьевой воды, власти организовали ее бесплатную раздачу в нескольких точках города.

Ранее грязная вода текла из кранов в Тюмени. Вода с запахом канализации вызывает воспаления слизистых и другие заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

