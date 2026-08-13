СМИ: Wildberries потерял треть складских мощностей

Маркетплейс потерял треть складских мощностей. По словам экспертов, на попавших под удары складах сгорело товаров на 480 млрд рублей. В настоящее время у компании практически не осталось крупных складов.

По данным SberIndex, потребительские расходы в России на непродовольственные товары на таких торговых площадках как Wildberries резко упали в последние недели на фоне авиаударов.

Дальнейшая судьба Wildberries будет частично зависеть от того, насколько эффективно и быстро основатель компании Татьяна Ким адаптирует логистику. Это также будет зависеть от того, какой компенсации ей удастся добиться от российских властей.

Газета напоминает, что Ким, родившаяся в русской семье с корейскими корнями, ранее работала учительницей английского языка и в 2004 году вместе со своим уже бывшим мужем Владиславом Бакальчуком запустила сайт Wildberries, где продавала одежду по европейским каталогам. За эти годы маркетплейс превратился в ключевой элемент российской потребительской экономики: по всей стране открылось почти 95 тысяч пунктов выдачи, и более половины населения страны совершает покупки как минимум раз в месяц. Эта платформа стала еще более важной, когда западные компании ушли с российского рынка.

Ранее стало известно, что Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

