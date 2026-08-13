СМИ: Wildberries потерял треть складских мощностей
Ущерб от атак Вооруженных сил Украины на склады Wildberries продолжает увеличиваться, сообщает The New York Times.
Маркетплейс потерял треть складских мощностей. По словам экспертов, на попавших под удары складах сгорело товаров на 480 млрд рублей. В настоящее время у компании практически не осталось крупных складов.
По данным SberIndex, потребительские расходы в России на непродовольственные товары на таких торговых площадках как Wildberries резко упали в последние недели на фоне авиаударов.
Дальнейшая судьба Wildberries будет частично зависеть от того, насколько эффективно и быстро основатель компании Татьяна Ким адаптирует логистику. Это также будет зависеть от того, какой компенсации ей удастся добиться от российских властей.
Газета напоминает, что Ким, родившаяся в русской семье с корейскими корнями, ранее работала учительницей английского языка и в 2004 году вместе со своим уже бывшим мужем Владиславом Бакальчуком запустила сайт Wildberries, где продавала одежду по европейским каталогам. За эти годы маркетплейс превратился в ключевой элемент российской потребительской экономики: по всей стране открылось почти 95 тысяч пунктов выдачи, и более половины населения страны совершает покупки как минимум раз в месяц. Эта платформа стала еще более важной, когда западные компании ушли с российского рынка.
Ранее стало известно, что Wildberries создаст сеть хабов для хранения товаров по всей России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Wildberries потерял треть складских мощностей
- СМИ: На Украине наблюдаются проблемы с продуктами после ударов по распределительным центрам
- Рейс Пхукет - Нью-Дели едва не рухнул из-за пилота-наркомана
- СМИ: В Севастополе произошел блэкаут из-за атаки ВСУ
- IT-эксперт Мясоедов ответил на предложение Госдумы сделать «интернет по паспорту»
- «Роскосмос» показал солнечное затмение с высоты 400 км
- Появились кадры разрушений после удара ВСУ по Новороссийску
- Бобры из стран НАТО грозят оставить без урожая калининградских аграриев
- Медведев призвал бизнес и государство готовиться к трансформации ВПК
- Трамп: Кэролайн Левитт покинет пост пресс-секретаря Белого дома