СМИ: В России преступная группа штурмовиков убивала сослуживцев

Он вместе с сослуживцами обвиняется в убийствах, избиениях, взятках и других преступлениях против подчиненных. В деле, которое рассматривает 235-й гарнизонный военный суд Москвы, насчитывается 46 эпизодов. Ранее приговоры вынесли двум соучастникам 38-летнего обвиняемого с позывным «Боец» — лейтенанту Геннадию Казакову («Ермак») и Александру Овчарову. Они, как и остальные фигуранты — Виталий Козлов и Александр Тонилин («Тони»), признали вину и дали показания друг на друга. Их жертвами могли стать более 300 военных.

По данным следствия, злоумышленники создали организованную преступную группу в составе штурмовых подразделений 272-го полка, который в 2023–2025 годах воевал на Купянском направлении. Главную роль среди них играл Казаков, дело которого включает 62 эпизода. Гудочкин был непосредственным исполнителем преступлений, остальные участники занимали подчиненное положение.

Члены ОПГ вымогали деньги у желавших избежать участия в штурмовых действиях, получить медпомощь или отправиться в отпуск. Отказывавшихся избивали, а с некоторыми из них расправлялись, в том числе с целью сокрытия вымогательств.

Ранее были задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у убывших на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

