ВШЭ: Доля России в мировых изобретениях упала в 2 раза

По состоянию на октябрь 2025 года доля РФ в патентных заявках на регистрацию изобретений, поданных по всему миру, опустилась до 0,8%. Перед началом спецоперации на Россию приходилось 0,9% созданных в мире изобретений, 10 лет назад — 1,2%, в 2010 году — 1,6%. За последние 16 лет вклад страны в мировые инновации сократился вдвое.

При этом ниже 1% доля российских изобретений в мире опустилась впервые в современной истории. В настоящее время по количеству зарегистрированных изобретений Москва более чем вдвое отстает от Индии и Франции (1,8%), в 5,5 раза — от Германии (4,5%), в 10 раз — от Южной Кореи (8,2%), почти в 15 раз — от Японии (11,8%).

Мировые лидеры инноваций — США и Китай. В Соединенных Штатах регистрируется в 18,5 раза больше изобретений, чем в России (доля 14,8%), а в КНР — в 58 раз больше (46,5%).

Как заявил директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, одна из причин в том, что научная специализация в РФ не меняется уже четверть века. «Если посмотреть на отрасли специализации российской науки, то они те же, что и раньше — физика, космос, науки о Земле, материалы, химия. Безусловно, это неплохо, что мы удерживаем серьезные позиции в этих отраслях. Но мы упускаем лидерство в очень серьезных динамичных областях современной науки. Скажем, у нас здесь нет наук о жизни, нет компьютерных наук, когнитивных, экологии — там, где сейчас идет существенный взрывной рост», — указал он.

Кроме того, по его словам, сегодня, несмотря на серьезный рост объемов финансирования науки, Россия по этому показателю не достигла уровня 1990 года: «Затраты на науку сегодня приближаются примерно к уровню двух третей от показателей 1990 года. То есть мы так и не догнали советский уровень финансирования науки, причем я сейчас говорю о цифрах, сравнимых географически по территории РФ». А абсолютный рост затрат на науку отстает от динамики ВВП.

Кроме того, приток иностранных разработок в Россию рухнул до минимума с 1990-х, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

